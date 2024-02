Qualcomm presenta Snapdragon X80: lo vedremo su Snapdragon 8 Gen 4

Al MWC 2024 c’è spazio anche per Qualcomm: il chipmaker statunitense ha usato il palcoscenico catalano per illustrare quelle che sono le sue novità hardware. Una di queste è il modem 5G Snapdragon X80, che anche se è stato appena annunciato non debutterà prima della fine dell’anno, più precisamente a bordo dello Snapdragon 8 Gen 4.

MWC 2024: Qualcomm annuncia lo Snapdragon X80, il modem 5G dello Snapdragon 8 Gen 4

Arrivata alla sua settima generazione in fatto di modem 5G, Qualcomm ha presentato uno Snapdragon X80 che è il primo nella sua specie ad avere il supporto alla comunicazione satellitare NB-NTN (Narrowband Non-Terrestrial Network) grazie all’architettura a 6 antenne con aggregazione di portanti 6X. Nonostante questo tipo di tecnologia sia tutt’altro che economica, è altamente probabile che da qui ai prossimi anni sarà un must sulla maggior parte se non la totalità dei top di gamma in circolazione.

L’altra novità principale è rappresentata dall’acceleratore tensor, incaricato di introdurre feature legate all’intelligenza artificiale: con Qualcomm 5G AI Suite Gen 3, il modem offre migliorie in termini di alimentazione, copertura, latenza, portata mmWave e localizzazione GNSS. Ci sono poi altre migliorie non strettamente legate all’AI: riduzione del 20% del tempo di selezione della cella migliore, aumento del 30% nella precisione della posizione, acquisizione del collegamento più veloce del 30% e acquisizione del servizio CPE più veloce del 60% per le connessioni mmWave.

Appuntamento quindi a fine 2024, quando lo Snapdragon X80 debutterà a bordo dello Snapdragon 8 Gen 4, SoC che sarà estremamente importante per Qualcomm essendo il primo con CPU proprietaria Oryon.

