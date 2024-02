La comunicazione satellitare è un lusso: i prezzi stanno aumentando

Per il momento, soltanto Apple, Huawei e ZTE hanno abbracciato il concetto di comunicazione satellitare su smartphone, ma è soltanto questione di tempo prima che Samsung, Honor, Xiaomi, OPPO e vivo facciano altrettanto. Come ogni nuova tecnologia, anche la connessione fra telefoni e satelliti prenderà piede nel corso del tempo, ma potrebbe volerci più tempo del previsto.

Le componenti per la comunicazione satellitare stanno aumentando di prezzo

Digital Chat Station ha spiegato su Weibo che le componenti hardware per consentire l’utilizzo della comunicazione satellitare stanno subendo un aumento di prezzo. Per la precisione, i microchip che danno vita al collegamento coi satelliti sarebbero in aumento attorno ai 300 CNY, circa 40€. Di per sé potrebbe non sembrare una cifra esagerata, ma in uno smartphone come Samsung Galaxy S23 Ultra ci vogliono circa 40/50€ per l’intero reparto connettivo, come spiegato in questo editoriale.

Di conseguenza, l’implementazione della comunicazione satellitare rischia di rimanere un’esclusiva dei soli top di gamma “super large cup“, definizione che in Cina viene utilizzata per indicare quei modelli non plus ultra come i prossimi Xiaomi 14 Ultra e Huawei P70 Art, entrambi attesi con questa feature; almeno per i primi anni, difficilmente la vedremo su prodotti più economici. E non aiuta che un chipmaker come Qualcomm abbia riscontrato problemi nell’introduzione della sua piattaforma Snapdragon Satellite.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le