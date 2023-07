Smartphone e costi di produzione: quanto sono aumentati in 10 anni

In un mondo dove la tecnologia evolve a una velocità senza precedenti, gli smartphone si sono affermati come indispensabili compagni di vita. Ma mentre l'innovazione sbalordisce e la potenza dei dispositivi raggiunge vette elevate, c'è un aspetto silenzioso che sottende questo progresso: i costi di produzione. Nel corso degli ultimi dieci anni, l'industria telefonica ha attraversato un boom d'innovazione, ma dietro i riflettori della tecnologia, i costi di produzione hanno subito un aumento costante, portando a riflessioni sul perché e come questo fenomeno abbia impattato sui prezzi al consumatore.

In questa analisi, voglio esplorare le motivazioni che hanno contribuito all'aumento dei prezzi degli smartphone. Non è un compito facile, perché le informazioni sulle cifre in ballo nella produzione degli smartphone non sono pubblicamente accessibili, pertanto dobbiamo ringraziare gli analisti di settore che si prodigano per calcolare stime attendibili (per quanto solo su alcuni specifici modelli). Per avere un quadro conciso ma completo, ho deciso di concentrarmi sui tre brand che guidano il podio delle vendite globali: Apple, Samsung e Xiaomi.

Ecco quanto l'aumento dei costi di produzione si è riflesso sui costi di vendita degli smartphone

Apple

Partiamo da Apple, l'azienda che più spesso viene accusata di manipolare i prezzi al rialzo senza apparenti motivi ma soltanto per monetizzare il più possibile. Ovviamente è una visione ottusa, perché è innegabile che gli ultimi iPhone siano un concentrato di tecnologia fra i migliori che si possano trovare in commercio, al netto dei gusti emotivi. Ma effettivamente come si sono evoluti i costi di produzione in una decade, e quanto le singole parti impattavano prima e quanto adesso?

Con un prezzo di vendita (aggiornato al 2023) di 862$, per produrre un'unità di iPhone 5 servivano 275%, cioè il 32% del costo al consumatore. Percentuale che sale con iPhone 14 Pro Max, dove il costo di produzione di 464$ rappresenta il 42% del prezzo finale di 1.099$. Fra le componenti chiave della sua scheda tecnica, sono principalmente due le parti che hanno portato all'innalzamento di prezzo: l'Apple A16 Bionic, 3 volte più costoso dell'Apple A6, e la fotocamera, che passa da un singolo sensore a una più evoluta tripla fotocamera con sensori ben più avanzati.

Costo (aggiornato al 2023) Aumento IPHONE 5 Display 58$ (21%) System-on-a-Chip 23$ (8%) Connettività 45$ (16%) Fotocamera 24$ (9%) Altro 125$ (46%) Costo di produzione 275$ Prezzo di vendita 862$ IPHONE 14 PRO MAX Display 93$ (20%) +60% System-on-a-Chip 93$ (20%) +304% Connettività 60$ (13%) +33% Fotocamera 51$ (11%) +112% Altro 167$ (36%) +33% Costo di produzione 464$ +68% Prezzo di vendita 1.099$ +27%

Fonti: iPhone 5 / iPhone 14 Pro Max

Samsung

Una situazione molto simile è quella che riguarda Samsung, che come tutti i produttori del mercato degli smartphone ha deciso di ampliare la sua fascia alta, passando da un singolo modello a più modelli sempre più costosi. Nel 2013 c'era solo Galaxy S4, che veniva venduto al pubblico a 850$ e che alla fabbrica costava 319$ nella produzione, cioè il 37% del prezzo finale. Salto di 10 anni avanti e abbiamo Galaxy S23 Ultra, venduto per 1.099$ e prodotto al costo di 469$ (42%).

A differenza di molti altri produttori, Samsung può vantare una filiera interna che può abbattere sensibilmente i costi: basti guardare il display, che paradossalmente costa meno su S23 rispetto a S4. Nonostante ciò, ci sono comunque degli aumenti corposi al pari di Apple, sia per la fotocamera che soprattutto per il SoC. Se fino alla generazione S22 la compagnia usava SoC proprietari (quindi più economici), con S23 Ultra ha preferito affidarsi a Qualcomm, e come vedrete con Xiaomi questo ha un costo.

Costo (aggiornato al 2023) Aumento SAMSUNG GALAXY S4 Display 98$ (31%) System-on-a-Chip 26$ (9%) Connettività 32$ (10%) Fotocamera 26$ (9%) Altro 130$ (41%) Costo di produzione 319$ Prezzo di vendita 850$ SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA Display 84$ (18%) -14% System-on-a-Chip 120$ (26%) +361% Connettività 44$ (9%) +37% Fotocamera 66$ (14%) +153% Altro 155$ (33%) +19% Costo di produzione 469$ +47% Prezzo di vendita 1.099$ +29%

Fonti: Samsung Galaxy S4 / Samsung Galaxy S23 Ultra

Xiaomi

Differentemente da Apple e Samsung, con Xiaomi trattiamo una compagnia nata poco più di 10 anni fa, in un mercato cinese ben diverso da quello Global e con la necessità di utilizzare un approccio da startup per farsi notare. Abbiamo quindi uno Xiaomi 2 che al consumatore costava 369$ e alla fabbrica 345%, perciò con un margine estremamente ridotto: se il costo produttivo era il 93% di quello finale era per la volontà di vendere i prodotti quasi sottocosto per conquistare quanto più pubblico possibile.

Col passare degli anni, la situazione si è assestata e Xiaomi non è più una startup: un modello come Xiaomi 12S Ultra viene venduto a 835$ a fronte di una produzione da 516$, il 61% del prezzo al pubblico. Rispetto alle altre due compagnie è comunque un margine più ridotto, ma è interessante analizzare l'andamento per i singoli componenti. Se Apple e Samsung beneficiano dal fatto che alcuni componenti (display, SoC, fotocamere) sono auto-prodotti, Xiaomi deve acquistarli da terzi. In primis SoC (Qualcomm) e fotocamera (Sony), più che raddoppiati rispetto al top di gamma di 10 anni fa.

Costo (aggiornato al 2023) Aumento XIAOMI 2 Display 80$ (23%) System-on-a-Chip 40$ (11%) Connettività 9$ (3%) Fotocamera 24$ (7%) Altro 193$ (56%) Costo di produzione 345$ Prezzo di vendita 369$ XIAOMI 12S ULTRA Display 89$ (17%) +11% System-on-a-Chip 128$ (25%) +220% Connettività 24$ (5%) +166% Fotocamera 79$ (15%) +229% Altro 196$ (38%) +1% Costo di produzione 516$ +49% Prezzo di vendita 835$ +126%

Fonti: Xiaomi 2 / Xiaomi 12S Ultra

