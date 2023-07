Redmi Note 11 imperdibile a questo prezzo: il budget phone dell’estate!

Con Xiaomi il risparmio è assicurato, senza rinunciare alla qualità. L'occasione del momento (e dell'estate) arriva grazie allo store ufficiale, grazie ad un budget phone che non passa mai di moda: Redmi Note 11 scende ad un prezzo super con doppio risparmio (con un codice dedicato ed uno sconto al check-out) direttamente grazie al portale ufficiale del brand.

Codice sconto Redmi Note 11: ecco come fare per risparmiare sul budget phone più conveniente

Il piccolo della serie Note 11 arriva con un display AMOLED Full HD+ da 6.43″ con refresh rate a 90 Hz, è mosso dallo Snapdragon 680 ed è alimentato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33W. Il lettore d'impronte è posizionato di lato, non manca l'NFC per i pagamenti così come il supporto Dual SIM. Voglia di immortalare ogni momento e condividerlo sui social? Niente paura perché il piccoletto ha dalla sua una Quad Camera da 50 + 8 + 2 + MP con grandangolo, macro e profondità di campo. Volete saperne di più? Allora eccovi la nostra recensione dell'ultimo mid-range targato Xiaomi.

Redmi Note 11 scende ad un prezzo decisamente goloso con codice sconto e risparmio al check-out: il dispositivo costa solo 104,99€ nella sua incarnazione da 4/64 GB. Si tratta di una cifra decisamente ghiotta per un budget phone che non passa mai di moda: la scelta perfetta per chi punta ad un nuovo smartphone da portare in vacanza, ma senza spendere una fortuna. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

