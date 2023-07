Dove comprare Nubia Z50S Pro, il Camera Phone del momento

Quando si parla di smartphone con stile, eleganza, specifiche potenti e fotocamere stellari, tra i brand cinesi non può non venire in mente Nubia. Ancora una volta la compagnia asiatica ha centrato il bersaglio, ma purtroppo si tratta di un dispositivo lanciato solo in patria. Poco male, perché in questo articolo andiamo a scoprire dove comprare Nubia Z50S Pro e come fare per risparmiare!

Nubia Z50S Pro: dove comprare il nuovo Camera Phone tutto potenza e stile

Crediti: Nubia

Il nuovo arrivato di Nubia colpisce per il suo design elegante e il look ispirato alle macchine fotografiche: le velleità da Camera Phone si notano già dall'aspetto. Il dispositivo offre un sensore principale IMX800 da 50 MP con OIS ed una lente da 35 mm, la particolarità che contraddistingue gli ultimi top del brand. Per il resto, Nubia Z50S Pro punta in alto con lo Snapdragon 8 Gen 2 potenziato, tanta batteria, ricarica da 80W ed un pannello AMOLED 1.5K a 120 Hz.

Volete conoscere tutti i dettagli del nuovo Camera Phone di Nubia? Allora eccovi il nostro approfondimento dedicato. Se preferite passare direttamente al solo allora continuate a leggere per scoprire dove comprare Nubia Z50S Pro!

Crediti: Nubia

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

GizTop

Lo smartphone è dotato della MyOS 13 su base Android 13 e – come riportato dallo store – si tratta di un software multilingue con inglese e cinese (non è dato di sapere se sia presente o meno anche l'italiano). I dispositivi sono modelli China ma è stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google. Il prezzo finale varia in base al taglio di memoria e alla colorazione scelti.

Bande supportate 4G: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28 5G: NSA-n41/78/79/1/3/28, SA-n1/n3/n41/n77/n78/n79/n28



In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate a Nubia Z50S Pro.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le