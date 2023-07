Spotify regala 2 mesi di abbonamento Premium ai tuoi amici: ecco come fare

Nel bel mezzo dell'estate arriva una piacevole novità per affrontare l'afa a suon di musica. Spotify ti da la possibilità di regalare due mesi di abbonamento Premium gratis ai tuoi amici: se non hanno mai provato i vantaggi del servizio completo dell'app di streaming musicale, allora questo è il momento giusto!

Spotify Premium: come regalare 2 mesi di abbonamento gratis ai tuoi amici

Crediti: Canva

Con la nuova iniziativa promozionale di Spotify è possibile regalare due mesi di abbonamento Premium gratis. Tuttavia si tratta di un'iniziativa non per tutti, ma solo per alcuni utenti selezionati: se siete stati scelti riceverete una mail con i dettagli oppure vi spunterà una finestra con tutte le indicazioni, direttamente all'apertura dell'app (Android o iOS).

Il funzionamento della promo è semplicissimo: se sei un utente Premium (non importa se con abbonamento singolo o Family) potresti ricevere un link di invito da girare ai tuoi amici (senza alcun limite di numero). Questi potranno beneficiare di 2 mesi di Spotify Premium gratis, un modo per provare il servizio in abbonamento dell'app di musica in streaming. C'è una sola limitazione: si tratta di un'iniziativa solo per amici che non hanno mai provato Premium prima.

Ricordiamo che il servizio Premium di Spotify permette di accedere a tutto il catalogo musicale senza pubblicità; inoltre è compreso l'ascolto in modalità offline, insieme ad altri vantaggi.

