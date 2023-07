Recensione Neakasa F1 Pet Dryer: l’asciugatore piccolo ma potente per gli amici a 4 zampe

Per curare l'aspetto e la salute dei animali domestici spesso spendiamo tanti soldi in costose toelettature, magari senza sapere che si possono ottenere ottimi risultati anche con un bel bagnetto fatto in casa. F1 Pet Dryer di Neakasa, infatti, aiuta proprio i fieri padroni dei cani ad ottenere un pelo sempre asciutto, morbido e lucente anche dopo una bella toelettatura domestica. Con questa recensione vi portiamo a scoprire le qualità unica di Neakasa F1 Pet Dryer!

Recensione Neakasa F1 Pet Dryer

Design e materiali

Neakasa F1 Pet Dryer è un asciugatore dalla forma allungata che pesa soli 560 grammi: questo particolare design consente di manovrare il dispositivo in modo molto agile e rapido, perfetto per asciugare i cagnolini che molto spesso tendono a scappare dal flusso di aria caldo dopo aver fatto il bagno.

La plastica satinata che avvolge il potente motore è piacevole al tatto e protegge bene dal calore generato durante l'utilizzo. Ottimo il terminale inferiore “meshato” ed estraibile che consente di rimuovere velocemente peli e sporcizia che si può accumulare durante il classico uso dell'asciugatore. Il cavo lungo due metri aiuta molto nell'arduo compito è che inseguire il nostro amico a quattro zampe dopo averlo fatto tornare lindo e pinto.

Sul dorso del dispositivo, invece, troviamo l'interruttore di accensione che regola anche l'intensità del flusso d'aria in due diverse modalità, mentre il pulsante che lo segue è dedicato alla temperatura: blu per un flusso d'aria freddo, verde per la temperatura ambiente, giallo per un flusso più caldo e rosso per un'asciugatura rapida grazie ad una temperatura superiore.

In confezione sono inclusi anche tre diversi ugelli (o beccucci, che dir si voglia): uno più largo che garantisce un maggiore flusso d'aria ed un'asciugatura più veloce, uno piatto che aumenta la temperatura per assicurarsi che il pelo del cane sia asciutto ed uno circolare specifico per le zone più delicate come zampette. Nel box troviamo, inoltre, anche panno perfetto per il pelo del cane ed un pratico sacchetto in velluto che semplifica il trasporto ed evita danneggiamenti.

Esperienza d'uso

Neakasa F1 Pet Dryer è dotato di un potente motore da 1360W con una potenza di rotazione pari a 76.000 RPM ed un flusso d'aria di 62m/s. Come accennato anche in precedenza, l'asciugatore può essere impostato su 4 differenti temperature fino ad un massimo di 40°, con due diverse velocità d'azione. Con la prima velocità, quella più bassa, il rumore percepibile si aggira intorno ai 40 dB, mentre con la seconda modalità sale a circa 75 dB. Questo fattore è fondamentale per questo tipo di dispositivi, un minor rumore infatti permette di non spaventare troppo il nostro amico a quattro zampe e lasciarlo tranquillo durante l'asciugatura.

Il modello F1 è perfetto per i cani di ogni taglia: la nostra prova ha visto coinvolta Leila, un Jack Russel di circa 5 Kg, che è stata asciugata completamente dopo aver fatto il bagno in una quindicina di minuti. Il design del dispositivo aiuta molto a destreggiarsi nell'asciugatura, soprattutto con i cani che sono più infastiditi (proprio come Leila) dal flusso d'aria. Dopo il trattamento con l'asciugatore, il pelo risulta chiaramente asciutto, ma anche morbido e lucente anche grazie alla tecnologia di Neakasa che rimuove dell'energia statica. In generale, il dispositivo riesce ad asciugare i cani di piccola taglia in 10-15 minuti, quelli di taglia media in 20-25 e i più grandi in 35-40 minuti.

Recensione Neakasa F1 Pet Dryer – Prezzo e considerazioni

Se amate che il pelo del vostro cane sia perfettamente asciutto e morbido dopo avergli fatto un bel bagno rinfrescante, scoprirete di non poter fare a meno di Neakasa F1 Pet Dryer. Il prezzo non è basso, di listino infatti il dispositivo viene proposto a 159.99€, ma i risultati ottenuti con questo asciugatore sono davvero straordinari. Una volta asciugato il vostro amico a quattro zampe con il modello F1, sarà probabilmente lui (o lei) a scodinzolare di felicità per ringraziarvi. Per fortuna, il dispositivo è disponibile attualmente con uno sconto di 50€ su Amazon Italia (da applicare in pagina), che porta il prezzo finale a soli 109.99€!

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le