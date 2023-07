Google celebra il Mondiale di Calcio femminile con un cinturino sportivo per Pixel Watch

Il mondiale di calcio femminile 2023 è iniziato in Australia e Nuova Zelanda soltanto pochi giorni fa e Google ha deciso di celebrare l'evento presentando a sorpresa un nuovo cinturino per Pixel Watch con un ospite a sorpresa. Il nuovo spot, infatti, vede protagonista Megan Rapinoe, una delle calciatrici statunitensi più famose nel mondo, intenta ad allenarsi e a festeggiare scattando un selfie sotto la curva con il suo Pixel 7 Pro.

Megan Rapinoe è la nuova testimonial di Google: ecco lo spot con Pixel 7 Pro e Pixel Watch

Crediti: Google

Il nuovo spot della serie “#FixedOnPixel” vede protagonista, come già detto, la calciatrice statunitense Megan Rapinoe, che durante i suoi allenamenti in palestra utilizza Google Pixel Watch per tenere traccia dei propri obiettivi. A sorpresa, però, l'atleta utilizza il nuovo cinturino sportivo nella colorazione corallo, che (come evidenziato dai disclaimer nel video) non è ancora disponibile sul mercato.

La nuova Coral Watch Band, infatti, sarà disponibile solo durante il periodo autunnale del 2023, ma purtroppo non si conoscono ancora prezzi e data di rilascio ufficiale. L'arrivo sul mercato di questo nuovo cinturino potrebbe coincidere anche con la presentazione e la commercializzazione del nuovo Pixel Watch 2.

Non ci resta che attendere quindi il ritorno dell'autunno, per scoprire cosa ha in serbo Google per tutti i possessori del suo primo smartwatch.

