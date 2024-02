Honor e OPPO spiegano come vogliono vendere di più in Europa

OPPO e Honor si trovano in posizioni piuttosto differenti per quanto riguarda la loro presenza sul mercato degli smartphone in Europa. Entrambe non hanno avuto vita facile negli ultimi anni, anche se per motivi diversi: Honor a causa dello stop successivo alla vendita da parte della ex-casa madre Huawei, OPPO per via degli effetti della crisi di settore e della diatriba legale con Nokia. Ma entrambe vogliono tornare a dire la propria nel vecchio continente.

Honor e OPPO vogliono aumentare le vendite di smartphone in Europa

Fra le due compagnie, Honor è quella che paradossalmente se la sta vivendo meglio, nonostante la sua assenza sul mercato per diverso tempo. L’ultima analisi di mercato di Canalys parla chiaro: nel Q4 2023, Honor è tornata a presenziare nella top 5 in Europa, seppur la sua quota del 3% sia ben lontana dal 33% di Apple, 28% di Samsung e 16% di Xiaomi. Se invece si guarda a tutto il 2023 e non soltanto all’ultimo trimestre, OPPO chiude al quinto posto, anch’essa al 3%.

Al MWC 2024, il CEO George Zhao ha affermato che le vendite di Honor in Europa sono aumentate del +200%, e anche nel 2024 è previsto un aumento del +100%. Per il CEO, fonte di crescita per la compagnia sarà l’intelligenza artificiale: l’ultimo major update MagicOS 8.0 include varie funzioni AI, e il nuovo Magic 6 Pro è capace di far girare il modello LLM Llama 2 di Meta. Se si allarga la visuale, Honor afferma di voler superare il 50% del mercato globale nei prossimi 3 anni, rispetto al 20% attuale.

E OPPO? L’ultimo periodo non è stato dei più floridi per l’azienda sul mercato europeo, fra il ban in Germania, l’uscita dalla Francia e quella parziale dall’Italia. Ma adesso che ha risolto il contenzioso con Nokia può tornare a essere pienamente operativa in Europa, dove è presente da 7 anni. L’obiettivo è quello di rafforzare la presenza nei mercati europei, offrire “più scelta ai consumatori e prodotti innovativi“, affermazione che dovrebbe far sperare coloro che vorrebbero rivedere i flagship OPPO anche in Europa e non soltanto in Cina, oltre a rispondere ai rumor sul presunto addio ai pieghevoli.

