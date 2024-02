Gli smartphone Motorola sempre più protetti: mai più senza Gorilla Glass

Per alcuni potrà essere qualcosa di scontato, ma la tecnologia Gorilla Glass non è sempre presente su qualsiasi smartphone, ma Motorola non ci sta. Nei giorni in cui si sta tenendo il MWC 2024 di Barcellona, la compagnia di Lenovo ha infatti annunciato una rinnovata partnership con Corning allo scopo di utilizzarla su tutti i suoi futuri smartphone.

Motorola annuncia la collaborazione con Corning per la tecnologia Gorilla Glass

Anche alla luce della crescita di vendite che sta vivendo nel territorio europeo, Motorola ha deciso di rafforzare l’impegno produttivo nel suo catalogo di smartphone, che da oggi in poi saranno tutti dotati di vetro protettivo Gorilla Glass. Sia che si parli di top di gamma che di mid-range o entry-level, gli schermi dei telefoni Motorola saranno protetti dai vetri fabbricati da Corning, azienda che ha fatto la storia della telefonia.

Ecco quanto affermato da Ruben Castano, responsabile dell’esperienza cliente: “Utilizzando Corning Gorilla Glass in tutti i franchise Motorola, miriamo a guidare il settore garantendo che ogni consumatore abbia accesso alla durata e alla tranquillità offerte da questa tecnologia all’avanguardia“.

Ovviamente bisogna sempre fare distinzione, perché non tutti i Gorilla Glass sono uguali: lo dimostra il Gorilla Armor, al momento disponibile solo su Samsung Galaxy S24 Ultra e capace di offrire una resistenza mai vista prima. Difficilmente lo vedremo sui modelli più economici di Motorola, su cui più probabilmente vedremo i vari Gorilla Glass delle generazioni passate.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le