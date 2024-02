2023 nero per gli smartphone in Europa: il 2024 sarà l’anno della ripresa

Nessuna sorpresa per il mercato degli smartphone in Europa nel 2023: il trend era negativo nei primi mesi e lo è stato anche in quelli conclusivi, per un’annata che si è chiusa in rosso. Se si circoscrive l’analisi di Canalys al solo Q4 2023, il settore ha registrato un calo annuo del -3% con 37,8 milioni di unità piazzate; espandendo i numeri all’intero anno, il calo annuo è stato ancora più pronunciato: -8% per 129,8 milioni di unità. Ma ci sono tutti gli indizi per un 2024 in positivo, seppur l’entusiasmo non sia ai massimi livelli.

Si prevede la ripresa per il mercato europeo degli smartphone, ma il 2023 non è stato roseo

Come dichiara Runar Bjørhovde, analista di Canalys, “gli smartphone di fascia alta hanno conquistato una quota record del mercato europeo“: nel Q4 2023, quasi il 40% degli smartphone venduti sono stati prodotti dal prezzo pari o superiore a 800$, a conferma del trend che vede sempre più consumatori preferire spendere di più per prodotti premium. Una dinamica guidata soprattutto dalla richiesta elevata per la serie iPhone 15, modelli Pro/Pro Max in primis, ma anche dalla crescita delle famiglie Google Pixel e Samsung Galaxy S, con l’ultima serie S24 che si appresta a registrare un record di vendite.

Brandon Gurney, analista di Canalys, fa presente che, “al di là dei primi tre brand, il panorama è cambiato drasticamente nel 2023, con una forte crescita da parte di alcuni fornitori selezionati che ha compensato il declino complessivo del mercato“. Durante l’anno passato, il marchio che ha registrato la crescita maggiore è stato Motorola, con un +34% che lo ha portato dal 3% al 5% del panorama europeo; degno di nota è stato anche Honor, che nel Q4 2023 ha segnato un sonoro +116% che l’ha portato di diritto per la prima volta nella top 5.

Vendite Q4 2023

Spedizioni Q4 2023 (milioni) Spedizioni Q4 2022 (milioni) Quota Q4 2023 Quota Q4 2022 Crescita annuale Apple 12,4 12,2 33% 31% +1% Samsung 10,8 12,3 28% 32% -12% Xiaomi 6 6,6 16% 17% -10% Motorola 2 1,2 5% 3% +73% Honor 1,1 0,5 3% 1% +116% Altri 5,5 6,1 15% 16% -8%

Vendite 2023

Spedizioni 2023 (milioni) Spedizioni 2022 (milioni) Quota 2023 Quota 2022 Crescita annuale Samsung 43,7 48,9 34% 35% -11% Apple 34,6 36,2 27% 26% -4% Xiaomi 22,2 24,7 17% 18% -10% Motorola 6,4 4,7 5% 3% +34% OPPO 3,7 6,7 3% 5% -45% Altri 19,2 19,6 15% 14% -2%

Dopo un 2023 tutt’altro che memorabile, gli analisti prevedono che il 2024 sarà in crescita seppur a una sola cifra, con un intensificamento della concorrenza sul suolo europeo. Dopo aver risolto il contenzioso con Nokia, OPPO, vivo e realme sembrano intenzionate a tornare a far parlare di sé, anche se recentemente si è più volte parlato della loro uscita dal settore dei pieghevoli. C’è poi HMD, che ha deciso di staccarsi da Nokia e produrre in proprio con un focus all’Europa, senza tralasciare l’espansione di Nothing e Transsion.

Non sarà facile, secondo il team di Canalys: “per sfruttare questa opportunità e distinguersi, dovranno applicare un approccio olistico che enfatizzi innovazione, affidabilità, logistica di backend, conformità normativa e un messaggio chiaro del marchio“. Al centro ci sarà anche l’intelligenza artificiale: “nel caso di Samsung, la serie S premium e i dispositivi pieghevoli rimangono una priorità, cercando di testare un modello di abbonamento basato sui servizi” come nel caso di Galaxy AI, che fra qualche mese non sarà più gratuito.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le