Android 15 impedirà ai malware di rubare i vostri OTP: ecco come

Le One-Time Password (OTP) sono sempre più importanti ed utilizzate dagli utenti che decidono di proteggere i proprio account online con l’autenticazione a due fattori, e proprio per questo motivo sono spesso obiettivo dei malware che provano a rubarli. Fortunatamente, però, la prossima versione del sistema operativo mobile di Google potrebbe implementare nuova misure di sicurezza per impedire che accada.

Una nuova protezione impedirà ai malware di leggere SMS con codici 2FA

Nella prima Developer Preview di Android 15 e in Android 14 QPR3 Beta 1, infatti, sono state trovate tracce di nuovi permessi che potrebbero segnalare gli SMS più importanti per nasconderli agli occhi indiscreti di alcune app. Il permesso, che prendere il nome di “RECEIVE_SENSITIVE_NOTIFICATIONS” consentirà all’utente di decidere quali app potranno avere accesso completo a tutte le notifiche.

In questo modo le app di cui non ci si fida al 100% verranno tenute fuori dalla lista di quelle che invece possono leggere tutti gli SMS e le notifiche più importanti per usufruire in modo diretto dei codici OTP per la 2FA. Trattandosi di build di test ancora in fase di sviluppo, tuttavia, è sempre meglio attendere notizie ufficiali da parte di Google.

