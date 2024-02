Google lancia Android 15 Developer Preview 1: novità e roadmap

Come anticipato dai rumor, Google ha finalmente lanciato la prima Developer Preview per Android 15, una versione di test alle prime fasi di sviluppo che consentirà agli sviluppatori di dare un’occhiata in anteprima alle novità che verranno introdotto con il prossimo major update del sistema operativo mobile. Le novità per il momento non sono tantissime, ma la compagnia di Mountain View ha già diramato una roadmap per l’entrata in beta e il rilascio finale del nuovo Android 15.

La prima beta di Android 15 arriverà ad aprile con la versione finale prevista per l’inizio di settembre 2024

Crediti: Google

Android 15 Developer Preview 1 può essere installata Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, e Pixel 8 Pro iscrivendosi al Beta Program di Google, mentre tutti gli altri produttori dovranno attendere quantomeno l’entrata in beta del nuovo sistema operativo del robottino verde. Le novità, per il momento, non sono tantissime, ma le trovate elencate qui sotto.

Aggiunto il feedback aptico quando si regola la luminosità dalle impostazioni rapide

Aggiunto un toggle per la vibrazione della tastiera

Aggiunto un sistema di cooldown per le notifiche (in modo da evitare lo spam)

La DP1 è solo il primo passo compiuto da Google per lo sviluppo di Android 15: con una roadmap ben precisa, infatti, gli sviluppatori rilasceranno a cadenza quasi mensile nuove versioni beta fino al lancio ufficiale del nuovo sistema operativo. Come sempre, queste sono date indicative che potrebbero essere soggette a profondi cambiamenti.

Marzo: Android 15 Developer Preview 2

Aprile: Android 15 Beta 1

Maggio: Android 15 Beta 2

Giugno: Android 15 Beta 3

Luglio/Agosto: Android 15 Beta 4

Successivamente: Android 15 e AOSP

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le