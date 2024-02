OPPO come Samsung e Google: la serie Reno 11 riceverà tante funzioni AI

Il trend del momento è ormai chiarissimo e dobbiamo tutto ad OpenAI: tutti i principali produttori tech si stanno muovendo verso l’implementazione di funzionalità legate all’intelligenza artificiale e OPPO non fa eccezione. La casa cinese ha annunciato novità in arrivo per la serie OPPO Reno 11: l’intera gamma riceverà nuove funzioni di AI generativa, sia in Cina che a livello Global.

OPPO Reno 11 e Reno 11 Pro pronti a ricevere funzioni di AI generativa: ecco quando

Crediti: OPPO

Vista l’importanza crescente di queste nuove tecnologie OPPO ha istituito ufficialmente il suo AI Center, che si occuperà di gestire prodotti e funzionalità legati all’intelligenza artificiale. I primi dispositivi che riceveranno novità in tal senso saranno OPPO Reno 11 e Reno 11 Pro: le nuove funzioni AI arriveranno nel corso del secondo trimestre del 2024 (come anticipato in apertura sia a livello globale che in Cina). Al momento non c’è un elenco delle feature che saranno introdotte; tra queste ci sarà sicuramente l’AI Eraser, strumento in grado di eliminare (con estrema precisione) i soggetti indesiderati dalle foto.

Crediti: OPPO

In realtà la casa cinese ha già introdotto funzioni AI tramite la ColorOS 14: ad esempio Smart Touch consente di estrarre testi, immagini e video dalle app, Smart Image Matting permette anche di ritagliare più soggetti da foto o video(che siano persone o animali) mentre lo strumento Smart Charging utilizza un apposito algoritmo per regolare automaticamente la potenza di ricarica per prevenire l’usura della batteria. Inoltre di recente sono arrivate delle feature inedite in Cina per OnePlus 11 e 12: AI Call Summariser (permette di estrapolare dei riepiloghi delle chiamate con orari, luoghi, azioni ed altre informazioni chiave delle telefonate), AIGC Remover (permette di rimuovere con precisione oggetti e persone presenti negli scatti) e Article Summaries (permette di generare dei riepiloghi di contenuti testuali con un semplice tocco).

I primi a muoversi in questa direzione sono stati Samsung e Google (con Cerchia e cerca e Magic Compose) ma è chiaro che arriveranno sempre più funzionalità AI, da parte di molteplici brand.

