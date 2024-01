Google Bard nell’app Messaggi: dopo Magic Compose arriva anche il chatbot

Aggiornamento 19/01: Google sta lavorando per portare il chatbot di Bard anche nell’app Messaggi, dopo aver iniziato il rollout internazionale della funzionalità Magic Compose con intelligenza artificiale. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Con l’avvento di ChatGPT tutte le grandi aziende tech hanno spostato immediatamente l’attenzione sulle intelligenze artificiali e la loro integrazione nei servizi che più utilizziamo ogni giorno. Google con il suo Bard sembra essere fortemente intenzionata a portare l’IA in tutte le sue applicazioni: inclusi i messaggi su Android.

Messaggi di testo e intelligenza artificiale: il piano di Google per Bard in Android

Dopo aver lanciato l’accesso anticipato di Bard ed aver iniziato l’integrazione dell’intelligenza artificiale generativa in Google Docs e Gmail, l’azienda di Mountain View sembra aver avviato lo sviluppo di una integrazione anche per quanto riguarda l’app Messaggi che comunemente troviamo su tutti gli smartphone Android.

Le prime tracce dell’intelligenza artificiale sono state trovate scavando all’interno del codice sorgente dell’ultimo aggiornamento APK di Google Messaggi: gli esperti di 9to5Google infatti sono riusciti a trovare un nuovo pulsante nel campo di inserimento del testo che abiliterebbe le funzioni dell’intelligenza artificiale.

Cliccando sul nuovo pulsante è possibile generare automaticamente una risposta all’ultimo messaggio ricevuto, che non però non verrà inviata. Google, infatti, ha previsto la possibilità di rileggere, modificare e confermare il messaggio scritto dall’intelligenza artificiale per evitare strafalcioni e problemi.

Aggiornamento 08/05: nuove immagini di Google Bard in Messaggi

In rete sono emerse nuove immagini che mostrano Google Bard in azione nell’app Messaggi su Android. Nelle conversazioni sarà possibile inserire risposte rapide elaborate direttamente dall’intelligenza artificiale, scegliendo il tono da utilizzare. Per esempio, è possibile scegliere una risposta calma, entusiasta, formale, breve oppure scrivere un vero e proprio sonetto in rima.

L’opzione per abilitare Bard, una volta che la funzione sarà rilasciata per tutti, potrà essere attivata tramite il menu delle impostazioni, alla voce “Suggerimenti“.

Aggiornamento 22/12: inizia il rollout internazionale di Magic Compose

Dopo diversi mesi dalla presentazione ufficiale nel corso del Google I/O 2023, l’azienda di Mountain View ha avviato il rilascio della funzione Magic Compose per l’app Messaggi che integra finalmente l’intelligenza artificiale di Bard per la scrittura di nuovi messaggi di testo.

Dopo un iniziale periodo di test in terra statunitense, Google è pronta per il debutto internazionale di questo nuovo servizio anche in Francia e Regno Unito, con la possibilità che nelle prossime settimane i test vengano estesi anche nel resto d’Europa. Come avviene sempre più spesso, gli abbonati al servizio One Premium avranno accesso prioritario a questa nuova funzionalità, man mano che saranno disponibili nuovi posti per il testing.

Aggiornamento 19/01: anche il chatbot è in arrivo in Google Messaggi

Crediti: 9to5Google

Analizzando il file APK dell’ultimo aggiornamento dell’app Google Messaggi, gli esperti di 9to5Google hanno trovato chiari riferimenti all’arrivo di Google Bard anche nel sistema di messaggistica della compagnia di Mountain View. Dopo aver iniziato il rollout internazionale della funzione Magic Compose che permette di elaborare testi con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, Google si appresterebbe quindi ad introdurre nell’app anche il chatbot di Bard.

Stando alle informazioni recuperate dall’app, Google Bard in Messaggi potrà identificare le immagini, dare consigli su libri, film e videogiochi, fornire ricette da preparare con tanto di ingredienti ed indicazioni sulle preparazioni.

