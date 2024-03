OUKITEL RT8 e WP36 ufficiali: rugged phone e tablet per affrontare ogni avventura

Il brand cinese ha annunciato due nuovi dispositivi che vanno ad arricchire la sua linea di prodotti rugged con uno smartphone equipaggiato con un potente speaker esterno ed un tablet pensato per l’intrattenimento e votato alla massima resistenza. Ecco OUKITEL RT8 e WP36, le ultime novità della compagnia (in arrivo a inizio aprile)!

OUKITEL RT8 e WP36: tutte le novità degli ultimi dispositivi rugged del brand

Crediti: OUKITEL

Quando si parla di dispositivi rugged, OUKITEL è sicuramente uno dei marchi più quotati. Merito della sua attenzione per i dettagli, ma sopratutto per la linea di prodotti completa a tutto tondo, con soluzioni adatte agli utenti più avventurosi e sportivi. Il nuovo tablet non fa eccezione: OUKITEL RT8 è un terminale che unisce l’intrattenimento e la resistenza, grazie all’ampio schermo da 11″ con risoluzione 2K e 500 nit di luminosità di picco, e al corpo robusto (in grado di reggere contro acqua, polvere, urti, cadute e temperature estreme). Il tablet, infatti, è certificato IP68, IP69K e MIL-STD-810H: un dispositivo adatto a qualsiasi tipo di ambiente, mosso dal chipset Helio G99 di MediaTek e equipaggiato con 6 GB di RAM (espandibili fino a 12 GB tramite Virtual RAM) e 256 GB di storage, con uno slot per micro SD fino a 2 TB.

Il rugged è anche un battery tablet, grazie alla colossale unità da 20.000 mAh, in grado di regalare fino a 90 giorni di vita in standby. Il comparto fotografico si affida ad un sensore da 48 MP, accompagnato da una Night Vision Camera da 20 MP, un obiettivo macro da 5 MP ed una selfie camera da 32 MP.

Crediti: OUKITEL

L’altra novità del brand è il rugged phone OUKITEL WP36, dispositivo pensato per far baldoria all’aperto grazie al potente speaker integrato (da 3.5W e 128 dB); in questo modo non avrete bisogno di portare casse e stereo per le vostre feste in spiaggia, ma basterà un “semplice” telefono. Ovviamente non correte il rischio di rimanere a secco di energia, vista la presenza di una super batteria da 10.600 mAh (per un’autonomia fino a 7 giorni di utilizzo standard, secondo quanto segnalato dall’azienda).

Il resto del comparto tecnico vede protagonisti il chipset MediaTek MT8788 (accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili fino a 16 GB tramite Virtual RAM e fino a 1 TB via micro SD), uno schermo da 6,52″ con protezione Gorilla Glass ed una fotocamera da 13 + 2 MP, con un obiettivo macro. Frontalmente trova spazio una selfie camera da 5 MP mentre anche a questo giro sono presenti le classiche certificazioni (IP68, IP69K e MIL-STD-810H).

I nuovi dispositivi rugged OUKITEL RT8 e WP36 saranno disponibili all’acquisto nello store ufficiale del brand a partire da 5 aprile. Il tablet sarà proposto al prezzo di 299,9$ mentre per lo smartwatch si parla di 145,9$: in entrambi i casi si tratta di offerte lancio, quindi da cogliere non appena disponibili. Inoltre i nuovi iscritti allo store potranno ricevere un extra sconto del 5%, per un risparmio aggiuntivo.

Contenuto realizzato in collaborazione con OUKITEL.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

