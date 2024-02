Il primo pieghevole certificato militarmente è di Samsung: indizio per Z Fold 6?

Da quando sono stati commercializzati, gli smartphone pieghevoli suscitano sempre una certa preoccupazione sulla loro resistenza all’usura, ma Samsung Galaxy Z Fold 6 potrebbe migliorare le cose. Samsung Display ha infatti annunciato la realizzazione dei primi schermi pieghevoli capaci di sostenere e passare i test relativi alla certificazione MIL-STD-810G, un passo in avanti importante per il settore dei foldable.

Samsung annuncia il primo display pieghevole certificato MIL-STD-810

Crediti: Samsung

Per chi non sapesse di cosa si tratta, la certificazione per lo standard MIL-STD-810G prevede che il dispositivo testato sia capace di resistere a quattro condizioni estreme: formazione di ghiaccio, shock termici, shock da trasporto e da accelerazione. Quelli fabbricati da Samsung Display sono a tutti gli effetti i primi display pieghevoli al mondo ad aver ricevuto questa certificazione da parte di UL Solutions e del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, con lo scopo di dimostrare al mondo che i pieghevoli sono strutturalmente affidabili.

Quello prodotto da Samsung è uno schermo pieghevole da 7″, simile a quella da 7,6″ di Galaxy Z Fold 5: i test sono stati svolti mettendolo a dura prova con temperature fino a -32°C per 2 ore e fino a 63°C per altre 2, ripetendo il tutto per 3 volte nell’arco di 12 ore. Parlando di shock fisici, è stato fatto cadere per 26 volte da un’altezza di 1,22 metri e roteare fino a 10,5 volte la forza di gravità.

Dal 2012 a oggi, Samsung Display ha raccolto oltre 1.800 brevetti legati ai dispositivi pieghevoli, un numero 4 volte superiore rispetto ai principali competitor. E fra questi potrebbero celarvisi due nuove tecnologie che potremmo ritrovare su Samsung Galaxy Z Fold 6, ovvero la nuova generazione di Ultra-Thin Glass e la nuova cerniera IronFlex.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le