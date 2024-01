Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 col nuovo UTG: finalmente sarà resistente

La tecnologia Ultra-thin Glass troverà spazio anche sui prossimi Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, ma questa volta in una forma per certi versi definibile finale. L’indiscrezione arriva dai social sud-coreani, dove sta circolando la voce secondo cui il vetro protettivo inventato e fabbricato da Samsung starebbe per portare al pubblico il salto evolutivo tanto atteso.

Samsung prepara un nuovo vetro UTG per Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6

Crediti: Samsung

Per la loro natura, gli smartphone pieghevoli non possono offrire lo stesso grado di resistenza degli smartphone tradizionali: avendo uno schermo che deve piegarsi, questo presenta uno strato protettivo diverso dal vetro standard, più morbido e quindi incline a essere danneggiato dall’usura. Nonostante l’aver brevettato lo standard Ultra-thin Glass, non fanno differenza i pieghevoli Samsung, che rischiano di danneggiarsi tanto quanto quelli della concorrenza.

Tuttavia, si vocifera che il vetro UTG dei prossimi Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 potrebbe essere stato migliorato dall’azienda, arrivando a essere definito dai rumor come capace di “garantire il tatto, la durezza e la resistenza” degli smartphone non pieghevoli. Non soltanto sarebbe quindi resistente quanto il vetro normale ma sarebbe anche rifinito esteticamente, cioè con una grinza ridotta. Il tutto sarebbe stato raggiunto senza particolari sforzi produttivi da parte di Samsung, con una realizzazione che rimarrebbe a basso costo e che quindi non andrebbe a inficiare sul prezzo per i consumatori.

Questa non sarebbe l’unica novità per i display di Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, che secondo le voci di corridoio offrirebbero schermi più grandi ed evoluti.

