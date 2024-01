Material You in arrivo anche sugli smartwatch: debutto con Wear OS 5?

Il rinnovato interesse di Google per i dispositivi indossabili e in particolar modo per gli smartwatch sembra aver dato nuova linfa vitale al progetto di Wear OS. Con la prossima versione del sistema operativo per i wearable, infatti, potrebbe essere rinnovato anche il design in favore dell’ormai iconico Material You di Android.

Google si prepara a portare il design Material You su Wear OS 5

Crediti: Google

Analizzando il codice sorgente del sistema operativo, gli esperti di 9to5Google sono riusciti a scovare nuovi riferimenti che fanno pensare all’introduzione di diversi aspetti del Material You con la prossimo Wear OS 5. In particolare, gli smartwatch dotati di questo sistema operativo potrebbero sfruttare le colorazioni dinamiche e la nuova vista a griglia.

Google e Samsung starebbero già lavorando ai primi smartwatch con Wear OS 5, che potrebbero essere rispettivamente Pixel Watch 3 e Galaxy Watch 7. Sarà interessante capire quali nuove funzionalità, oltre al design, verranno introdotte nella nuova versione del sistema operativo.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le