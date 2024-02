Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 con tecnologia IronFlex, di cosa si tratta?

Essendo Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 smartphone con form factor pieghevole, è più importante del normale la struttura adottata dal produttore. Rispetto ai telefoni tradizionali, la loro natura di foldable richiede una maggiore attenzione in quanto a resistenza, sia che si parli di display che della cerniera che permette di piegarli. E la comparsa in rete di questa presunta tecnologia IronFlex potrebbe suggerire novità in tal senso.

La tecnologia IronFlex potrebbe esordire su Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6

“IronFlex” è uno dei marchi recentemente depositati da Samsung presso l’ente nazionale Korean Intellectual Property Rights Information Service. Come ogni brevetto depositato, la descrizione che lo accompagna non ne spiega nel dettaglio il funzionamento, limitandosi a parlare in maniera generica di “pannelli display OLED pieghevoli” e di “smartphone, tablet e monitor pieghevoli“.

In queste settimane, si è parlato di come Samsung potrebbe introdurre su Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 un nuovo vetro protettivo UTG, che rispetto alla versione odierna porterebbe con sé miglioramenti in fatto di durezza e resistenza. Per la sua prossima generazione di pieghevoli, quindi, la compagnia sud-coreana potrebbe puntare sull’offrire ai consumatori prodotti più durevoli del solito, anche in termini di longevità del display e della cerniera.

