Samsung Galaxy Tab S7 Lite potrebbe essere apparso su GeekBench

In attesa di scoprire nei prossimi mesi quella che dovrebbe esordire come serie Tab S10, oggi scopriamo l’esistenza del presunto Samsung Galaxy Tab S7 Lite. È siglato come SM-P620 e non ne conosciamo ancora il nome commerciale, ma il fatto che segua la denominazione SM-P613 dello scorso Galaxy Tab S6 Lite (2022) fa intuire che dovrebbe trattarsi del suo successore.

GeekBench ha rivelato quello che potrebbe essere Samsung Galaxy Tab S7 Lite

I dati riportati dal benchmark di GeekBench, accompagnati dal punteggio pari a 930/1.843 punti in single/multi-core, ci fanno comprendere che questo tablet dovrebbe basarsi sull’Exynos 1280, lo stesso di modelli quali Galaxy A53, A33, A25 ed M34. Questo sarebbe un cambio di strategia, visto che il succitato Galaxy Tab S6 Lite si basa su Snapdragon 720G/732G mentre qua ci sarebbe un SoC proprietario di Samsung.

Le altre specifiche riportate da GeekBench sono 4 GB di RAM e software Android 14, per un tablet che sembra apprestarsi a rinnovare la serie Tab S Lite a due anni di distanza dall’ultimo modello.

