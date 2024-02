LineageOS 21 ufficiale: tutte le novità e gli smartphone supportati

A distanza di un anno esatto dall’ultima grande release, ecco che la celebre custom ROM torna sotto i riflettori grazie ad un major update arrivato praticamente a sorpresa. LineageOS 21 è ufficiale e vede protagonista sia Android 14 che vari cambiamenti sia in termini di design che di funzionalità: ecco tutte le novità della ROM, insieme agli smartphone supportati e ai link al download.

LineageOS 21 ufficiale, tutte le novità: ecco il changelog completo del nuovo aggiornamento (con Android 14)

Come anticipato in apertura, LineageOS 21 è basata su Android 14 QPR1, ossia il primo grande aggiornamento del sistema operativo mobile di Google. Di seguito trovate il changelog completo con tutte le novità: il team di sviluppo ha adottato il Material You Design per varie applicazioni di sistema ed è stata introdotta una nuova galleria chiamata Glimpse.

Le patch di sicurezza da gennaio 2023 a febbraio 2024 sono state fuse in LineageOS da 18.1 a 21

Glimpse of Us : Ora abbiamo un’app nuova di zecca, Glimpse! Diventerà l’app di galleria predefinita a partire da LineageOS 21

: Ora abbiamo un’app nuova di zecca, Glimpse! Diventerà l’app di galleria predefinita a partire da LineageOS 21 Un ampio elenco di applicazioni è stato pesantemente migliorato o ridisegnato: Aperture: un tocco di Material You, nuove funzionalità video e altro ancora! Calcolatrice: riprogettata con Material You Contatti: aggiusti nel design con Material You Chiamate: grandi pulizie e aggiornamenti del codice, Material You e correzioni di bug Eleven: alcuni aggiustamenti con Material You Jelly: interfaccia aggiornata, Material You e autorizzazioni di posizione per sito web LatinIME: miglioramenti Material You, trackpad della barra spaziatrice, riga di numeri fissi Messaggistica: aggiusti nel design con Material You

Una nuovissima animazione di avvio del nostro fantastico designer Vazguard!

SeedVault ed Etar sono stati entrambi aggiornati alla loro versione più recente

WebView è stato aggiornato a Chromium 120.0.6099.144

Abbiamo ulteriormente sviluppato il nostro pannello di volume pop-out laterale

La nostra app Updater dovrebbe ora installare gli aggiornamenti A/B molto più velocemente (grazie a Google!)

Abbiamo contribuito con ancora più modifiche e miglioramenti all’app FOSS Etar Calendar che abbiamo integrato qualche tempo fa!

Abbiamo contribuito con ancora più modifiche e miglioramenti dell’app di backup Seedvault

Le build di Android TV arrivano ancora con un launcher Android TV senza pubblicità, a differenza del launcher abilitato per la pubblicità di Google – la maggior parte dei pacchetti Android TV Google Apps ora ha opzioni per utilizzare il launcher abilitato per la pubblicità di Google o la nostra versione

I nostri script di unione sono stati in gran parte revisionati, semplificando notevolmente il processo di unione di Android Security Bulletin, oltre a rendere i dispositivi di supporto come i dispositivi Pixel che hanno versioni di origine completa molto più snelle

Le nostre utilità di estrazione possono ora estrarre direttamente dalle immagini OTA e dalle immagini di fabbrica, semplificando ulteriormente gli aggiornamenti di sicurezza mensili per i manutentori sui dispositivi che ricevono regolarmente le patch di sicurezza.

LLVM è stato completamente abbracciato, con le build che ora utilizzano di default LLVM bin-utils e, facoltativamente, l’assemblatore integrato LLVM. Per quelli di voi con kernel più vecchi, non preoccupatevi, potete sempre rinunciare

È stata sviluppata una modalità di luce globale delle impostazioni rapide (Quick Settings) in modo che questo elemento dell’interfaccia utente corrisponda al tema del dispositivo

Il nostro Setup Wizard è stato adattato per Android 14, con uno stile migliorato, transizioni senza soluzione di continuità e quantità significative di codice legacy che vengono eliminate

Il kit per sviluppatori (ad es. Radxa 0, Banana Pi B5, ODROID C4, Jetson X1) è stata notevolmente migliorata, con elementi e impostazioni dell’interfaccia utente che non sono correlati al loro set di funzionalità hardware più limitato che sono nascosti o personalizzati!

Dopo aver dato un’occhiata alle novità dell’aggiornamento, ecco la lista completa degli smartphone supportati, insieme ai link per il download della nuova LineageOS 21.

LineageOS 21 con Android 14: smartphone supportati e download

Jelly – Crediti: LineageOS

Dispositivo Download ASUS Zenfone 5Z (ZS620KL) Z01R Banana Pi M5 (Tablet) m5_tab F(x)tec Pro¹ X pro1x F(x)tec Pro¹ pro1 Fairphone 4 FP4 Google Pixel 2 XL taimen Google Pixel 2 walleye Google Pixel 3 XL crosshatch Google Pixel 3 blueline Google Pixel 3a XL bonito Google Pixel 3a sargo Google Pixel 4a 5G bramble Google Pixel 4a sunfish Google Pixel 5 redfin Google Pixel 5a barbet Google Pixel 6 Pro raven Google Pixel 6 oriole Google Pixel 6a bluejay Google Pixel 7 Pro cheetah Google Pixel 7 panther Google Pixel 7a lynx Google Pixel 8 Pro husky Google Pixel 8 shiba Google Pixel Fold felix Google Pixel Tablet tangorpro HardKernel ODROID-C4 (Tablet) odroidc4_tab LG G5 (International) h850 LG G5 (T-Mobile) h830 LG G5 (US Unlocked) rs988 LG G6 (EU Unlocked) h870 LG G6 (T-Mobile) h872 LG G6 (US Unlocked) us997 LG V20 (AT&T) h910 LG V20 (GSM Unlocked – DirtySanta) us996d LG V20 (GSM Unlocked) us996 LG V20 (Global) h990 LG V20 (Sprint) ls997 LG V20 (T-Mobile) h918 LG V20 (Verizon) vs995 LG V30 (Unlocked) / LG V30 (T-Mobile) joan Motorola edge 20 pro pstar Motorola edge 20 berlin Motorola edge 2021 berlna Motorola edge 30 dubai Motorola edge s / Motorola moto g100 nio Motorola moto g200 5G / Motorola Edge S30 xpeng Motorola moto g32 devon Motorola moto g42 hawao Motorola moto g52 rhode Motorola moto g6 plus evert Motorola moto g7 play channel Motorola moto g7 plus lake Motorola moto g7 power ocean Motorola moto g7 river Motorola moto x4 payton Motorola moto z2 force / Motorola moto z (2018) nash Motorola moto z3 play beckham Motorola moto z3 messi Nokia 6.1 (2018) PL2 Nokia 6.1 Plus DRG Nubia Mini 5G TP1803 OnePlus 11 5G salami OnePlus 5 cheeseburger OnePlus 5T dumpling OnePlus 6 enchilada OnePlus 6T fajita OnePlus 7 Pro guacamole OnePlus 7 guacamoleb OnePlus 7T Pro hotdog OnePlus 7T hotdogb OnePlus 8 Pro instantnoodlep OnePlus 8 instantnoodle OnePlus 8T kebab OnePlus 9 Pro lemonadep OnePlus 9 lemonade OnePlus 9R lemonades OnePlus 9RT martini OnePlus Nord avicii Radxa Zero (Tablet) radxa0_tab Razer Phone 2 aura Samsung Galaxy Tab A7 10.4 2020 (LTE) gta4l Samsung Galaxy Tab A7 10.4 2020 (Wi-Fi) gta4lwifi Samsung Galaxy Tab S5e (LTE) gts4lv Samsung Galaxy Tab S5e (Wi-Fi) gts4lvwifi Sony Xperia 1 II pdx203 Sony Xperia 1 III pdx215 Sony Xperia 10 Plus mermaid Sony Xperia 10 kirin Sony Xperia 5 II pdx206 Sony Xperia 5 III pdx214 Sony Xperia XA2 Plus voyager Sony Xperia XA2 Ultra discovery Sony Xperia XA2 pioneer Xiaomi Mi 5 gemini Xiaomi Mi 5s Plus natrium Xiaomi Mi 6 sagit Xiaomi Mi 8 Explorer Edition ursa Xiaomi Mi 8 Pro equuleus Xiaomi Mi 8 dipper Xiaomi Mi 9 SE grus Xiaomi Mi CC 9 / Xiaomi Mi 9 Lite pyxis Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition vela Xiaomi Mi MIX 2 chiron Xiaomi Mi MIX 2S polaris Xiaomi Mi MIX 3 perseus Xiaomi Poco F1 beryllium Xiaomi Redmi 3S / Xiaomi Redmi 3X / Xiaomi Redmi 4 (India) / Xiaomi Redmi 4X / Xiaomi Redmi Note 5A Prime / Xiaomi Redmi Y1 Prime Mi8937 Xiaomi Redmi 4A / Xiaomi Redmi 5A / Xiaomi Redmi Note 5A Lite / Xiaomi Redmi Y1 Lite Mi8917 Xiaomi Redmi 8 / Xiaomi Redmi 8A / Xiaomi Redmi 8A Dual Mi439

Dispositivo Download 10.or G G ASUS ZenFone 8 sake ASUS Zenfone Max Pro M1 X00TD BQ Aquaris X Pro bardockpro BQ Aquaris X bardock Banana Pi M5 (Android TV) m5 Dynalink TV Box 4K (2021) wade Essential PH-1 mata Fairphone 3 / Fairphone 3+ FP3 Google ADT-3 deadpool Google Pixel XL marlin Google Pixel sailfish HardKernel ODROID-C4 (Android TV) odroidc4 Motorola one action troika Motorola one fusion+ / Motorola one fusion+ (India) liber Motorola one vision / Motorola p50 kane Motorola one zoom parker Nubia Play 5G / Nubia Red Magic 5G Lite nx651j Nubia Red Magic 5G (Global) / Nubia Red Magic 5G (China) / Nubia Red Magic 5S (Global) / Nubia Red Magic 5S (China) nx659j Nubia Red Magic Mars nx619j Nubia Red Magic nx609j Nubia Z17 nx563j Nubia Z18 Mini nx611j Nubia Z18 nx606j OnePlus Nord N200 dre Radxa Zero (Android TV) radxa0 Razer Phone cheryl SHIFT SHIFT6mq axolotl Samsung Galaxy A52 4G a52q Samsung Galaxy A52s 5G a52sxq Samsung Galaxy A72 a72q Samsung Galaxy A73 5G a73xq Samsung Galaxy F62 / Samsung Galaxy M62 f62 Samsung Galaxy M52 5G m52xq Samsung Galaxy Note 9 crownlte Samsung Galaxy Note10 d1 Samsung Galaxy Note10+ 5G d2x Samsung Galaxy Note10+ d2s Samsung Galaxy S10 5G beyondx Samsung Galaxy S10 beyond1lte Samsung Galaxy S10+ beyond2lte Samsung Galaxy S10e beyond0lte Samsung Galaxy S9 starlte Samsung Galaxy S9+ star2lte Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) gtowifi Samsung Galaxy Tab S6 Lite (LTE) gta4xl Samsung Galaxy Tab S6 Lite (Wi-Fi) gta4xlwifi Sony Xperia XZ2 Compact xz2c Sony Xperia XZ2 Premium aurora Sony Xperia XZ2 akari Sony Xperia XZ3 akatsuki Walmart onn. TV Box 4K (2021) dopinder Xiaomi 11 Lite 5G NE / Xiaomi 11 Lite NE 5G / Xiaomi Mi 11 LE lisa Xiaomi Mi 10T / Xiaomi Mi 10T Pro / Xiaomi Redmi K30S Ultra apollon Xiaomi Mi 10T Lite 5G / Xiaomi Mi 10i 5G / Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G gauguin Xiaomi Mi 11 Lite 5G renoir Xiaomi Mi 11 Pro mars Xiaomi Mi 11i / Xiaomi Redmi K40 Pro / Xiaomi Redmi K40 Pro+ / Xiaomi Mi 11X Pro haydn Xiaomi Mi 9T / Xiaomi Redmi K20 (China) / Xiaomi Redmi K20 (India) davinci Xiaomi Mi A1 tissot Xiaomi POCO F2 Pro / Xiaomi Redmi K30 Pro lmi Xiaomi POCO F3 / Xiaomi Redmi K40 / Xiaomi Mi 11X alioth Xiaomi POCO M2 Pro / Xiaomi Redmi Note 9S / Xiaomi Redmi Note 9 Pro (Global) / Xiaomi Redmi Note 9 Pro (India) / Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max / Xiaomi Redmi Note 10 Lite miatoll Xiaomi POCO X3 NFC surya Xiaomi POCO X3 Pro vayu Xiaomi Redmi 7 / Xiaomi Redmi Y3 onclite Xiaomi Redmi 9 lancelot Xiaomi Redmi Note 10 Pro / Xiaomi Redmi Note 10 Pro (India) / Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max (India) sweet Xiaomi Redmi Note 10S / Xiaomi Redmi Note 10S NFC / Xiaomi Redmi Note 10S Latin America rosemary Xiaomi Redmi Note 7 Pro violet Xiaomi Redmi Note 9 merlinx ZUK Z2 Plus z2_plus

Dispositivo Download Google Nexus 7 2013 (LTE, Repartitioned) debx Motorola moto z griffin

