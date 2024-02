Apple lancia iOS 17.4 Beta 3: il sideloading è sempre più vicino

Apple ha pubblicato nelle scorse ore la terza beta di un aggiornamento che si preannuncia essere davvero rivoluzionario per iPhone e per l’intero ecosistema della compagnia statunitense. Con iOS 17.4, infatti, la piattaforma mobile si aprirà per la prima volta agli store di terze parti e al sideloading, così come voluto dall’Unione Europea con il Digital Markets Act.

iOS 17.4 Beta 3: tutte le novità

La nuova Beta 3 di iOS 17.4 è disponibile da oggi nel canale “Developer Beta“, ma le novità non sembrano essere tali da giustificare un grande entusiasmo. Come tutte le beta “di mezzo“, infatti, anche questa terza beta sembra non introdurre particolari cambiamenti ma soltanto un miglioramento alla stabilità del sistema con risoluzione dei bug.

Il rilascio della versione finale di iOS 17.4 è prevista per la prima settimana di marzo, quando contemporaneamente in Europa entrerà in vigore il Digital Markets Act che obbligherà Apple ad aprire il suo ecosistema per consentire agli sviluppatori di portare le proprie app in store di terze parti.

Per scaricare questo aggiornamento non dovrete far altro che recarvi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e scegliere il canale beta di riferimento (Developer oppure Public). In questo modo verrà notificata la presenza della nuova beta e potrete procedere con il download e l’installazione.

