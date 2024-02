Nothing e Humane, nasce la partnership: cosa bolle in pentola?

Nel mentre si appresta a presentare ufficialmente il nuovo Phone (2a), il CEO Carl Pei ha annunciato al pubblico che la sua Nothing ha dato via a una partnership con Humane. Se il nome non vi dicesse nulla, è la compagnia fondata da Imran Chaudhri e Bethany Bongiorno, personalità di spicco in quanto ex Apple che hanno contribuito alla creazione di prodotti quali iPhone, iPod, iPad, Apple Watch, AirPods, HomePod, Mac ed Apple TV. Successivamente alla loro storia in quel di Cupertino, i due hanno creato Humane AI Pin, il wearable AI che punta a sostituire lo smartphone similarmente a quanto visto con Rabbit r1.

Carl Pei annuncia la collaborazione fra la sua Nothing e Humane

Nel suo ultimo tweet, Carl Pei menziona proprio Imran Chaudhri e Bethany Bongiorno, taggandoli in uno screenshot che immortala una chat di gruppo fra loro tre. Per il momento, le informazioni fornite dal trio finiscono qui, limitandosi a creare hype attorno alla partnership fra le due società, ma cosa possiamo aspettarci? Difficile dirlo: da un lato abbiamo un produttore di smartphone (nonché di gadget tech), dall’altro una Humane che ha creato un solo prodotto che punta a sostituirlo, lo smartphone.

See you in the arena Zuck, trying stuff. https://t.co/cECVzMJ8ZY — Carl Pei (@getpeid) February 14, 2024

Nel frattempo, sempre in quelle ore Carl Pei ha tweetato anche una risposta al video in cui il patron di Meta, Mark Zuckerberg, parla della sua esperienza di Apple Vision Pro e di come (ovviamente) ritenga migliore il suo Meta Quest. A questo video, il CEO di Nothing risponde “ci vediamo nell’arena Zuck, a provare cose“: che nel futuro di Nothing ci sia un visore AR/VR, magari creato con l’aiuto di Humane?

