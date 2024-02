Google Play Store renderà più facile eliminare l’account di un’app: ecco come

Aggiornamento 15/02: la nuova funzione che semplifica l’eliminazione dei dati dalle app è in rilascio. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Google continua ad incentivare la protezione dei dati degli utenti con una nuova politica per tutte le app Android disponibili nel Play Store che dovranno necessariamente consentire l’eliminazione degli account e dei dati raccolti. Una richiesta, quella fatta agli sviluppatori, che permetterà di aumentare il controllo che hanno gli utenti sui propri dati e che ora si trasforma in una funzione tangibile grazie all’ultimo aggiornamento dello store di Big G.

Le app del Google Play Store dovranno consentire l’eliminazione dei dati utente: l’ultimo aggiornamento introduce questa novità

L’attuale regolamento del Google Play Store permette agli sviluppatori di inserire una funzione che consente agli utenti di richiedere l’eliminazione degli account e dei dati raccolti dalle app. Con l’entrata in vigore della nuova politica sulla “Data safety” questa funzione diventerà obbligatoria: la data ultima è fissata per il 31 maggio 2024. Intanto la compagnia statunitense ha iniziato il rilascio della nuova funzione che semplifica l’eliminazione dei dati dalle app: questa novità arriva con l’aggiornamento di sistema di febbraio 2024, con la versione 39.7 del Play Store. Questa novità arriverà progressivamente, man mano che sarà implementata.

Come funziona l’eliminazione dei dati dalle app del Google Play Store

Le applicazioni che consentono la creazione di un account dovranno specificare chiaramente che è possibile inviare una richiesta per la cancellazione dei dati, all’interno dell’app e al di fuori (come per esempio attraverso un sito web). Inoltre, gli utenti dovranno poter richiedere l’eliminazione dei dati anche senza reinstallare l’app, nel caso in cui fosse stata disinstallata. Gli sviluppatori, quindi, saranno costretti ad eliminare in modo permanente tutti le informazioni raccolte tramite l’applicazione: non sono ammesse disattivazioni temporanee oppure il “congelamento” dell’account.

