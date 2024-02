Il prototipo “jumbojack” finisce in vendita: è stato il primo foldable di Google

In rete in queste ore è emerso un gadget molto particolare che gli appassionati di Big G faranno a gara per portarlo a casa: un prototipo denominato “jumbojack” ed utilizzato da Google per testare le capacità di Android sui dispositivi pieghevoli. A quanto pare, lo smartphone destinato soltanto all’utilizzo interno degli sviluppatori, è finito all’asta su internet.

Un prototipo basato su Galaxy Z Fold 2 con Android 12L per testare il sistema sui foldable

Google “jumbojack” è uno smartphone foldable basato su Galaxy Z Fold 2 di Samsung ed equipaggiato con Android 12L: agli albori dello sviluppo di Pixel Fold, è probabile che fosse questo il dispositivo con gli sviluppatori hanno potuto iniziare a testare le possibilità offerte dal sistema operativo mobile con i pieghevoli e quali funzionalità aggiungere una volta progettato il proprio foldable.

Un dettaglio molto interessante riguarda il comportamento del sistema operativo mobile su questo dispositivo: i bordi dello schermo infatti appaiono molto più spessi di quanto in realtà essi siano. Probabilmente si tratta di una modifica effettuata dagli sviluppatori per adeguare lo smartphone alle fattezze di quello che poi sarebbe diventato il Pixel Fold.

Al momento purtroppo non si conoscono ulteriori dettagli sul dispositivo, ma se questo prototipo dovesse finire nelle mani dei collezionisti sarà quasi sicura l’uscita di nuove informazioni su quello che è stato il processo di sviluppo del primo foldable di Google.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le