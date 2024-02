Honor X9b ufficiale, e ci sono anche Choice Watch e Choice Earbuds X5

Come da calendario, oggi è il giorno in cui Honor rinnova il suo catalogo con nuovi prodotti: c’è uno smartphone, Honor X9b, ma anche accessori come lo smartwatch Honor Choice Watch e le cuffie Choice EarBuds X5. Vediamo quindi quali sono le rispettive novità, fra specifiche, prezzi e disponibilità.

Tutte le novità di Honor, fra Honor X9b, Choice Watch e Choice Earbuds X5

Crediti: Honor

Disponibile nelle tre colorazioni Sunrise Orange, Midnight Black ed Emerald Green, Honor X9b misura 163,6 x 75,5 x 8 mm, ha un peso di 185 grammi ed è certificato IP53. La scocca ospita uno schermo AMOLED da 6,78″ 1.5K (2.652 x 1.220 pixel) in 19.5:9 con densità di 431 PPI, luminosità fino a 1.200 nits, sensore ID ottico e refresh rate a 120 Hz. Honor lo chiama Ultra-Bounce Anti-Drop Display in quanto integra un materiale anti-urto che lo protegge da cadute fino a 1,5 metri.

A muovere il tutto c’è lo Snapdragon 6 Gen 1 a 4 nm, con CPU octa-core (4 x 2,2 GHz A78 + 4 x 1,8 GHz A550), GPU Adreno 710, 8/12 GB di RAM e 256 GB di ROM. La batteria è una capiente unità da 5.800 mAh con ricarica rapida a 35W (anche inversa), la connettività ha supporto dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, porta IR e USB-C 2.0, mentre il software è Android 13 con Magic OS 7.2 con la promessa di 2 anni di aggiornamenti Android e 3 anni di patch di sicurezza. Infine la fotocamera, una tripla 108+5+2 MP f/1.8-2.2-2.4 con ultra-grandangolare e macro, e una selfie camera da 16 MP f/2.5.

Honor X9b è disponibile sul mercato indiano al prezzo di 22.999 INR, pari a circa 258€, ma non sappiamo se e quando arriverà in Italia.

Crediti: Honor Crediti: Honor

Ad accompagnare il lancio di Honor X9b ci sono anche altri prodotti, a partire da Honor Choice Watch, smartwatch che integra un display AMOLED Always-On da 1,95″ 502 x 410 pixel con curvatura 2.5D e luminosità fino a 550 nits. Ha un telaio con texture metallica, due versioni con cinturino da 20/23 mm intrecciato o in silicone e certificazione 5ATM per essere usato in immersione.

Troviamo la classica dotazione di sensori ovvero cardiofrequenzimetro, monitoraggio SpO2, sonno e un totale di 120 modalità di allenamento con riconoscimento automatico per alcune di queste. Le restanti specifiche includono supporto alle chiamate Bluetooth 5.3, watchfaces personalizzabili, GPS su 5 sistemi, batteria da 300 mAh con fino a 12 giorni di autonomia; il prezzo è fissato a 6.499 INR, circa 73€.

Ci sono poi le Honor Choice EarBuds X5, cuffie true wireless di tipo in-ear in cui sono allocati driver da 10 mm. Hanno la cancellazione attiva del rumore fino a 30 dB, doppio microfono con cancellazione del rumore ambientale, controlli touch, certificazione IP54, Bluetooth 5.3 con latenza di 120 ms, codec SBC e AAC e batteria da 45 mAh che sale a 460 mAh dentro alla custodia per un’autonomia fino a 9 ore (fino a 35 con la custodia). Le cuffie vengono vendute al prezzo di 1.999 INR, circa 22€.

