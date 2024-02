Stability AI presenta Stable Cascade, il successore di Stable Diffusion

Insieme a ChatGPT, Stable Diffusion è stata una delle prime AI a lanciare quello che da semplice trend si sarebbe trasformato in pochi mesi in un vero e proprio mondo di nuove opportunità. Adesso, a distanza di quasi un anno e mezzo, Stability AI lancia quello che si propone come degno successore di Diffusion: il nome è Stable Cascade ed è più veloce e più dettagliato rispetto al passato.

Più veloce e più dettagliato: il nuovo Stable Cascade è il degno successore di Stable Diffusion

Crediti: Stability AI

Stable Cascade è una intelligenza artificiale in grado di generare foto e fornire variazioni dell’immagine appena creata oppure provare ad aumentare la risoluzione di un’immagine esistente. Altre funzionalità di modifica in immagine includono l’inpainting e l’outpainting, in cui l’AI riempirà e modificherà solo una parte specifica dell’immagine, così come Canny Edge, in cui gli utenti possono creare una nuova foto semplicemente utilizzando i bordi di un’immagine esistente.

Questo nuovo modello di AI è disponibile, per il momento, soltanto su GitHub per gli sviluppatori e i ricercatori, ma non è escluso possa arrivare in seguito anche per gli utenti finali sottoforma di web app, proprio come accaduto per ChatGPT e le altre intelligenze artificiali generative.

