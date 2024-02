Nothing Phone (2a): quanto costerà il primo medio gamma del brand?

La compagnia di Carl Pei ha annunciato la data d’uscita del suo primo smartphone di fascia media. Nothing Phone (2a) arriverà in Europa il prossimo 5 marzo e dopo la sfilza di indiscrezioni su design e specifiche ora arrivano dettagli più precisi sul prezzo e su quanto costerà alle nostre latitudini.

Quando costa Nothing Phone (2a): un nuovo leak svela il prezzo in Europa

Concept Render – Crediti: X

Come al solito è bene ricordare che si tratta di indiscrezioni, quindi vanno prese con le dovute precauzioni. In precedenza, il noto insider Roland Quandt ha annunciato che il dispositivo costerà meno di 400€: la cifra è sicuramente poco convincente dato che posiziona il medio gamma quasi nella stessa fascia di Nothing Phone (1), lanciato in Italia a partire da 499€. Tuttavia un altro leaker ha corretto il tiro rivelando quanto dovrebbe costare Nothing Phone (2a) in Francia: il prezzo dovrebbe partire da 349€ per la versione da 8/128 GB, fino a 399€ per la variante top da 12/256 GB. Le colorazioni disponibili sarebbero Black e White, similmente agli altri modelli del brand.

Ovviamente non sappiamo se in Italia questi prezzi resteranno invariati oppure se aumenteranno. Comunque si tratta di cifre abbastanza convincenti (specialmente quella di partenza) viste le caratteristiche del nuovo telefono di Nothing.

Nothing Phone 2a – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di ??? mm per ??? grammi

Certificazione IP ???

??? Display AMOLED BOE/Visionox da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.084 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a ??? Hz, profondità colore a ??? bit, PWM Dimming da ??? Hz e luminosità di picco di ??? nit

BOE/Visionox da (2.412 x 1.084 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a ??? Hz, profondità colore a ??? bit, PWM Dimming da ??? Hz e luminosità di picco di ??? nit Lettore d’impronte sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTel Dimensity 7200 a 4 nm e fino a 2,8 GHz

a 4 nm e fino a 2,8 GHz CPU octa-core (2 x 2,8 GHz A715 + 6 x 2,0 GHz A510)

GPU ARM Mali-G610

8/12 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 128/256 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da ??? mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo

Fotocamera da 50 + 50 MP (f/???) con Samsung S5KNG9 e S5KJN1, stabilizzazione OIS e ultra-wide

(f/???) con Samsung S5KNG9 e S5KJN1, stabilizzazione OIS e ultra-wide Selfie camera da 16 MP (f/???)

(f/???) Sistema operativo Android 14 con Nothing OS 2.5

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le