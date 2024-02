Roborock Q8 Max: il robot 2 in 1 torna in sconto con tanti accessori in regalo

Il robot aspirapolvere top di gamma di Roborock torna in offerta: ancora una volta si tratta di un prezzo conveniente, con tanto di spedizione gratis dall’Europa. Roborock Q8 Max è una soluzione di punta per chi cerca le massime performance ma al contempo punta al risparmio: il robot 2 in 1 è in offerta lampo e c’è anche un pratico kit di accessori di ricambio in regalo.

Roborock Q8 Max in offerta lampo su Geekbuying con un kit di accessori gratis e la spedizione EU

Crediti: Roborock

Presentato a IFA 2023, Roborock Q8 Max è l’ultimo modello premium della compagnia: dotato di una spazzola DuoRoller rinnovata ed una potenza di aspirazione da 5.500 PA, il robot aspirapolvere è in grado di pulire in modo approfondito e senza alcun rischio grazie al sistema di navigazione intelligenze e al rilevamento degli ostacoli con tecnologia reattiva. Ovviamente si tratta di un robottino con funzione di lavapavimenti e controlli smart tramite applicazione: è possibile impostare zone off limit, programmare le pulizie e gestire il dispositivo a tutto tondo direttamente con lo smartphone. Il rilevamento dei tappeti solleva il mop e aumenta la potenza in automatico mentre in termini di autonomia si parla di circa 240 minuti.

Crediti: Roborock

Il robot aspirapolvere Roborock Q8 Max torna in sconto: grazie all’offerta lampo di Geekbuying il prezzo scende a soli 389€ con un kit di accessori in regalo. Questo comprende 2 spazzole principali, 6 spazzole laterali, 6 panni mop e 6 filtri (ed ha un valore di 55€); inoltre è presente la spedizione gratis direttamente dall’Europa. Vuoi saperne di più sul nuovo robot del brand? Allora dai un’occhiata anche alla nostra recensione. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

