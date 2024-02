Xiaomi HyperOS: sblocco del bootloader ancora più difficile, ma non per tutti

Da quando è partita la transizione dalla MIUI ad HyperOS, il nuovo sistema operativo, il team software di Xiaomi ha deciso di cambiare le regole attorno allo sblocco del bootloader. E non necessariamente in meglio, perché i più attenti si sono subito accorti che la compagnia di Lei Jun ha posto paletti più stringenti nei confronti di coloro che vogliono smanettare con il suo software; se non bastasse, in queste ultime settimane se ne sono aggiunti di ulteriori, rendendo ancora meno libera la procedura di sblocco.

Xiaomi sta stringendo ulteriormente la corda sullo sblocco del bootloader con HyperOS

Non tornerò sull’argomento relativo allo sblocco del bootloader: se siete utenti Xiaomi (anche Global) e non sapete ancora cosa sia successo, vi rimando all’articolo dedicato. Per sintetizzare, il team software ha aggiunto altri pre-requisiti per effettuare l’operazione, l’ha disabilitata di default e prevede che chi lo tiene sbloccato non riceva aggiornamenti HyperOS; tutte scelte che sono state compiute per evitare possibili abusi, come accaduto in passato quando alcuni rivenditori sbloccavano il bootloader e installavano ROM malevole.

Fatta questa premessa, ai pre-requisiti in questione è stata aggiunta un’altra modifica: l’analisi delle richieste di sblocco non è più automatica bensì manuale, e questo significa che è necessario l’intervento umano per analizzare le richieste effettuate. Di conseguenza, tutto si rallenta ulteriormente perché Xiaomi fa sapere che questa valutazione verrà eseguita solamente dal martedì al giovedì dalle 10:00 alle 16:00 cinesi.

Tuttavia, per noi utenti occidentali c’è una buona notizia, perché questa nuova restrizione è valida soltanto in Cina, pertanto non viene applicata (per il momento) agli utenti al di fuori della nazione madre. A ogni modo, vi ricordo che la community del modding ha dato via a uno script alternativo per lo sblocco del bootloader.

