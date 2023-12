Xiaomi Global annuncia nuove regole per lo sblocco del bootloader

Con il passaggio da MIUI ad HyperOS, il team di Xiaomi ha comunicato che stanno cambiando le regole per poter effettuare lo sblocco del bootloader. Una notizia che ha provocato un certo fastidio all’interno della community di appassionati e smanettoni, in quanto l’azienda cinese ha deciso di porre dei limiti che potrebbero rallentare e non di poco il lavoro dei modder, che anche se non ufficialmente contribuiscono all’apprezzamento dei dispositivi Xiaomi.

Sblocco del bootloader: il team Xiaomi Global spiega come cambiano le regole

Dopo aver scoperto le nuove regole per la Cina, sull’argomento si è esposto anche il team Xiaomi Global, con un comunicato che ci aiuta a capire quale sia la situazione in occidente.

“Essendo un sistema operativo incentrato sull’uomo progettato e realizzato su misura per connettere dispositivi personali, automobili e prodotti per la casa intelligente in un unico ecosistema intelligente, Xiaomi HyperOS pone un’attenzione fondamentale sulla sicurezza. Per garantire un’esperienza sicura e stabile ai nostri utenti, l’autorizzazione di sblocco del bootloader sarà disponibile solo per alcuni utenti dopo l’aggiornamento a Xiaomi HyperOS. Tuttavia, lo sblocco del bootloader potrebbe compromettere la sicurezza dei dispositivi che eseguono Xiaomi HyperOS e portare alla perdita di dati. Ci scusiamo per gli eventuali disagi che ciò potrebbe causare e ti ringraziamo per la comprensione e il supporto!“

Xiaomi consiglia agli utenti standard di non effettuare lo sblocco del bootloader, in quanto potrebbe compromettere la sicurezza del terminale. Per gli utenti più consapevoli, i cosiddetti “enthusiasts”, sarà possibile effettuare la richiesta lo sblocco del bootloader tramite la community Xiaomi: “Resta sintonizzato per il portale dell’applicazione sulla community Xiaomi, che sarà presto accessibile sull’app e le regole dell’applicazione saranno basate sulla pagina dell’applicazione.“.

Questo vale per chi possiede uno smartphone che nasce direttamente con HyperOS: per quelli che passano da MIUI ad HyperOS, invece, saranno valide le regole precedenti; tuttavia, lasciare il bootloader sbloccato significherà non ricevere gli aggiornamenti HyperOS.

