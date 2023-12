Bisofice è perfetto per gestire la logistica: scanner e terminale PDA a prezzo scontato

Chi gestisce la logistica di grandi magazzini conosce bene l’importanza di avere a disposizione un terminale in grado di adempiere a tutti i compiti di questo settore, come lo scansionare i codici a barre, e poter importare e gestire velocemente il magazzino virtuale all’interno del proprio gestionale. Se anche voi avete questa esigenza, sarete felici di sapere che grazie all’offerta di oggi di TomTop è possibile portare a casa il terminale PDA Binofice ad un prezzo ancora più conveniente.

Ad una prima occhiata, Binofice potrebbe sembrare un classico smartphone Android, ma questo dispositivo è fondamentale nel settore della logistica. Si tratta infatti di un terminale PDA dotato di diversi strumenti utili a registrare prodotti e merce da immagazzinare, in modo da aver un inventario virtuale sempre aggiornato.

Binofice, infatti, è dotato di un display IPS touchscreen da 5.7″ con risoluzione HD (1440 x 720 pixel), mentre sotto la scocca batte il cuore di chipset MediaTek MTK6762 affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione. La batteria da 4000 mAh garantisce un’ottima autonomia (fino a 10 ore di utilizzo intensivo), mentre per la connettività abbiamo a disposizione la rete cellulare 4G Dual SIM, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth e NFC.

La peculiarità, però, risiedo proprio nello scanner di codici a barra e QR che semplificano l’acquisizione dei prodotti e la gestione del magazzino. Lo strumento viene affiancato anche da una fotocamera posteriore per scattare foto con flash LED, ed una fotocamera anteriore per le videochiamate.

Il terminale PDA Binofice è disponibile su TomTop al prezzo di 239.99€ invece di 375€ grazie all’offerta lampo che trovate qui sotto. La spedizione avviene direttamente dai magazzini cinese del celebre store online ed è totalmente gratuita.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a TomTop e Cafago!