DERE R14 scende al miglior prezzo per Natale: il notebook ultracompatto, a soli 200€!

Acquistare un portatile non è un lusso: bastano poche centinaia di euro per portarsi a casa un dispositivo perfetto per studiare e lavorare in mobilità e DERE R14 è un valido esempio. Un portatile leggero, compatto e performante, ora in offerta con codice sconto: risparmia su Banggood e goditi la spedizione gratis dall’Europa (per la massima celerità)!

Codice sconto DERE R14: un portatile compatto e leggero, con 12 GB di RAM e Intel N4500

DERE R14 è un portatile low budget pensato per gli spostamenti: si tratta di una soluzione equipaggiata con uno schermo IPS da 14,1″ con risoluzione Full HD (1920 x 1200 pixel) in 16:10, con una scocca metallica, spessore e peso contenuti (1.2 kg). Il notebook è mosso dal processore Intel N4500, un must quando si parla di laptop economici. Lato memorie troviamo 8 GB di RAM DDR4 (un quantitativo perfetto per un modello low cost), accompagnato da 256 GB di storage SSD. La batteria è un’unità da 38Wh, è presente una configurazione Dual Speaker ed abbiamo una fotocamera HD per le videochiamate. Il software a bordo è l’ultimo Windows 11 e non mancano il Wi-Fi Dual Band e Bluetooth 4.2.

Il portatile DERE R14 arriva su Banggood ed è subito in offerta con codice sconto e spedizione dall’Europa: per ottenere il prezzo indicato (ovvero 200€) non è necessario utilizzare alcun coupon dato che si tratta di un’offerta lampo. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

