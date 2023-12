Xiaomi 14 Pro e Redmi K70 Pro: vendite da record per i nuovi flagship

Aggiornamento 20/12: nuovi numeri di vendita per la serie K70, li trovate nell’articolo.

Si prospetta un ultimo trimestre col botto per la compagnia cinese, che con le sue nuove serie Xiaomi 14 e Redmi K70 sta registrando numeri di vendita decisamente positivi. Nonostante il 2023 si sia rivelata un’annata molto negativa per il mercato degli smartphone, alcune aree geografiche stanno assistendo a una risalita nelle vendite, in particolar modo in Asia e in Cina, dove Xiaomi è tornata a farsi sentire anche nella fascia alta grazie a prodotti tanto interessanti quanto evidentemente apprezzati.

Spuntano i primi numeri di vendita per le nuove serie Xiaomi 14 e Redmi K70

Crediti: Redmi

Partiamo dalla serie di top di gamma Redmi, composta dal trittico Redmi K70E, K70 e K70 Pro, che rispetto ai modelli precedenti presentano una serie di specifiche tecniche migliorate e affinate. Un upgrade che si sta rivelando sentito dai consumatori, al punto da superare di due volte i numeri che registrò la serie K60 al lancio, toccando quota 600.000 unità in soli 5 minuti e arrivando a oltre 1 milioni in 2 settimane.

La serie K di Redmi non aveva mai fatto segnare numeri simili, segno che l’ultima serie K70 si sta rivelando molto richiesta da parte degli utenti. Anche perché Redmi K70 Pro è attualmente uno se non lo smartphone più economico a montare lo Snapdragon 8 Gen 3, uscendo sul mercato con un prezzo di partenza di 3.299 CNY, circa 427€.

2.27M is actually the no.of activated Xiaomi 14 Series currently and not total sales. No. Of Orders gonna be higher 🗿 https://t.co/q1dqB2rV5h — Kartikey Singh (@That_Kartikey) November 28, 2023

Whereas vanilla 14 is close to touch 2M unit mark — Kartikey Singh (@That_Kartikey) November 30, 2023

Ci sono poi Xiaomi 14 e 14 Pro, su cui non abbiamo ancora numeri ufficiali pubblicati dall’azienda cinese, ma grazie alle voci di corridoio possiamo già farci un’idea del suo andamento in Cina. Come riporta il leaker Kartikey Singh, le vendite sarebbero già andate oltre i 2,3 milioni in meno di 1 mese fra il modello standard e quello Pro. Sempre secondo l’insider, i numeri sarebbero prossimi ai 3 milioni, di cui 2 milioni segnati da Xiaomi 14 e 1 milione per la sua variante Pro. E non dimentichiamoci che all’orizzonte c’è uno Xiaomi 14 Ultra che, grazie a specifiche di prima fascia, non potrà che aumentare ulteriormente le vendite della serie 14.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le