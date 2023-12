iMessage arriva su Android con Beeper Mini: supporto nativo senza account Apple

In Europa siamo particolarmente abituati ad utilizzare WhatsApp, ma nel resto del mondo gli utenti fanno grande affidamento sui servizi di Apple che spesso e volentieri non sono compatibili con Android. Il team di Beeper, però, sembra essere riuscito finalmente a risolvere il problema tramite una incredibile operazione di reverse engineering su iMessage che per la prima volta è disponibile sull’OS di Google senza la necessità di collegarsi ad un server di terze parti.

iMessage su Android non è più un’utopia: ecco a voi Beeper Mini

Crediti: Beeper Mini

Beeper Mini è una nuova app per Android che offre supporto nativo ad iMessage permettendo di chattare liberamente con gli amici che utilizzano iPhone, senza tuttavia dover registrare un account Apple per collegarsi a server di terze parti che spesso e volentieri potrebbero avere accesso ai dati degli utenti. Beeper, infatti, offre la crittografia end-to-end e non è richiesto un ID Apple per utilizzare il servizio.

Questa app, quindi, sembra risolvere definitivamente l’incompatibilità tra bolle verdi e bolle blu, con la possibilità di inviare tramite iMessage anche foto, video, reazioni e risposte, partecipando anche alle chat di gruppo che solitamente sono disponibili unicamente tramite iPhone. I messaggi vengono anche sincronizzati tra i dispositivi che utilizzano lo stesso numero di telefono, inclusi smartphone Android, dispositivi iOS e MacBook.

Beeper Mini è disponibile in prova gratuita per 7 giorni, dopo di che è richiesto un abbonamento da 2.29€ al mese, oppure 22.99€ all’anno.

Download | Beeper Mini

