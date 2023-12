Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2 è il nuovo dispenser per il tuo amico a quattro zampe

La compagnia cinese torna con un nuovo prodotto a marchio Mijia, brand Xiaomi legato alla domotica e agli accessori intelligenti. Questa volta la casa di Lei Jun rinnova uno dei suoi dispositivi per i nostri amici a quattro zampe lanciando in patria Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2: ecco quali sono le novità rispetto alla prima generazione, insieme ai dettagli sul prezzo e alla disponibilità.

Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2: caratteristiche e prezzo della nuova ciotola intelligente

Crediti: Xiaomi

Per prima cosa facciamo il punto della situazione: Xiaomi Smart Pet Food Feeder è un dispenser intelligente per animali domestici disponibile anche in Italia (al momento è in promo a 79,9€) caratterizzato da un design semplice e minimale ed una capienza di ben 1,8 kg. Il dispositivo è fatto per ospitare cibo secco (croccantini), il quale viene erogato periodicamente tramite un timer. Ovviamente si tratta di un prodotto smart, quindi gestibile con il telefono grazie all’app Xiaomi Home. Il coperchio presenta un blocco di sicurezza mentre il cavo per l’alimentazione è in nylon intrecciato ed è resistente ai morsi. Il sistema di emergenza permette di continuare ad erogare il cibo anche in assenza di corrente o di internet (grazie a delle batterie stilo sostituibili). I croccantini si mantengono sempre freschi grazie alla tenuta perfetta, garantita da una guarnizione in silicone; infine la ciotola vera e propria è realizzata in acciaio inossidabile 304, ossia adatto al contatto con gli alimenti.

Crediti: Xiaomi

Dopo il riepilogo del precedessore, andiamo a vedere cosa cambia con Xiaomi Smart Per Food Feeder 2. Il design è molto vicino a quello del primo capitolo, ma in questo caso abbiamo un display frontale (una soluzione circolare) ed una maggiore capienza. Il nuovo modello è dotato di un serbatoio da 5 litri, adatto a contenere fino a 2,5 kg di croccantini. Il sistema di monitoraggio intelligente del cibo diventa ancora più smart, grazie ai nuovi algoritmi; all’interno del dispositivo è presente un sensore a infrarossi che rileva il quantitativo di croccantini rimanente (in tempo reale). Questo viene indicato direttamente sullo schermo esterno, oltre che attraverso l’app Xiaomi Home.

Crediti: Xiaomi

Anche in questo caso è presente il sistema di alimentazione di emergenza mentre i materiali sono gli stessi del predecessore. La ciotola integra anche una bilancia di precisione, in modo da rilevare il giusto quantitativo di cibo per il nostro cucciolo. Il prezzo del nuovo dispenser Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2 è di circa 50€ al cambio attuale, ossia 399 CNY. Il dispositivo è stato lanciato in Cina ma visto che il predecessore è arrivato alle nostre latitudini, non è da escludere che anche questo modello possa fare capolino anche in Italia (in futuro).

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri le