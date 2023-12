OPPO Find X7, X7 Pro e X7 Ultra: come cambierà la fotocamera

I nuovi modelli della gamma Find sono in dirittura d’arrivo e ora è ufficiale: la casa cinese ha confermato quale sarà la fotocamera che troveremo a bordo della famiglia OPPO Find X7. Per l’occasione un noto insider ha fatto il punto della situazione, svelando (sempre sotto forma di leak) il comparto fotografico di tutti i dispositivi che comporranno la serie.

OPPO Find X7, X7 Pro e X7 Ultra: un leak svela le fotocamere a bordo della serie

Le nuove indiscrezioni sulle fotocamere di OPPO Find X7, X7 Pro e X7 Ultra arrivano da DigitalChatStation, ed offrono una panoramica abbastanza completa di quello che ci aspetta. Per quanto riguarda le notizie ufficiali, nelle scorse ore OPPO ha confermato il lancio della serie Find X7 (ma manca ancora una data) con un teaser: il sensore dei nuovi dispositivi sarà il Sony LYT-900, presentato di recente. Si tratta di un modulo 1″-type di fascia alta, con dimensioni di 1/0,98″ e 50 MP.

Crediti: OPPO

L’insider, invece, entra nello specifico snocciolando il comparto fotografico dei tre modelli: ovviamente il tutto va preso con le dovute precauzioni, almeno fino ad una conferma da parte della casa asiatica. OPPO Find X7 standard avrà dalla sua una tripla camera da 50 + 50 + 64 MP con un sensore principale LYT-808, un ultra-wide (Samsung JN1) ed un teleobiettivo a periscopiocon zoom 3X (OmniVision OV64B). Con OPPO Find X7 Pro si comincia a salire di livello, con una Quad Camera da 50 + 50 + 50 + 50 MP: il sensore primario sarà il LYT-900, accompagnato da un ultra-wide Samsung JN1, un teleobiettivo a periscopio con IMX890 (zoom 3X) ed un secondo teleobiettivo a periscopio, in questo caso IMX858 con zoom 6X.

Stando alle indiscrezioni trapelate in questo periodo, stavolta ci sarà anche una variante con un nome tutto nuovo, ossia OPPO Find X7 Ultra. Il top di gamma avrebbe dalla sua il medesimo comparto fotografico visto con il modello Pro, con gli stessi sensori. Le differenze andrebbero ricercate in altri aspetti del telefono, ad esempio nella presenza della tecnologia di comunicazione satellitare (assente negli altri due). Se volete saperne di più sulla serie Find X7 date un’occhiata al nostro approfondimento dedicato; ormai non manca molto al lancio, che dovrebbe avvenire a inizio 2024.

