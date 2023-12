Google rinnova anche Chat: il nuovo stravagante design adesso in rollout

Negli ultimi mesi Google ha aggiornato il design di diverse applicazioni e servizi, provando a rinnovare ed uniformare il tutto sotto il linguaggio grafico Material Design 3. Oggi è il turno di Chat, l’app per la comunicazione integrata in quasi tutti i servizi di Big G che su Android ed iOS guadagna una nuova stravagante barra di navigazione.

Google Chat ha un design tutto nuovo con una particolare barra di navigazione

Crediti: Google

Attualmente in fase di rollout, il nuovo aggiornamento al design di Google Chat riguarda principalmente il menu di navigazione che si disancora dal fondo per diventare una barra fluttuante nella zona bassa dell’interfaccia. Tramite questa nuovo menu orizzontale è possibile accedere con un solo tap alle diverse sezione dell’applicazione.

Home : “Ti aiuta a rimanere aggiornato su tutte le conversazioni in una vista unificata, con un filtro che ti consente di approfondire le conversazioni non lette.”

: “Ti aiuta a rimanere aggiornato su tutte le conversazioni in una vista unificata, con un filtro che ti consente di approfondire le conversazioni non lette.” Messaggi diretti : “Visualizza un elenco compatto di tutti i tuoi messaggi individuali e di gruppo, inclusi i messaggi fissati in cima all’elenco.”

: “Visualizza un elenco compatto di tutti i tuoi messaggi individuali e di gruppo, inclusi i messaggi fissati in cima all’elenco.” Spaces : “Visualizza un elenco compatto di tutti i tuoi spazi, inclusi i messaggi fissati in cima all’elenco.”

: “Visualizza un elenco compatto di tutti i tuoi spazi, inclusi i messaggi fissati in cima all’elenco.” Menzioni: “Ti aiuta a trovare facilmente i messaggi provenienti da conversazioni e spazi in cui sei stato menzionato.”

La nuova interfaccia sarà disponibile per tutti nel corso delle prossime settimane, sia per gli account Google Worskpace che per gli account Google personali.

Aggiornamento 20/12: inizia il rollout

Crediti: 9to5Google

In queste ore sembra essere finalmente iniziato il rollout del nuovo design di Google Chat, dopo che la compagnia di Mountain View ha deciso di aggiornare sia il logo del servizio che l’icona dell’applicazione. Il design che introduce una nuova barra di navigazione fluttuante, quindi, sta per arrivare sugli smartphone Android in tutto il mondo.

Il rollout, come indicato anche da Google, potrebbe impiegare diverse settimane prima di essere effettivamente disponibile per tutti. Nel caso in cui non vediate quindi ancora la nuova interfaccia, dovrete pazientare ancora qualche giorno.

