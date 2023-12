iPad Pro con MagSafe? Non è ancora detta l’ultima parola

Con il 2024 che si avvicina sempre di più, sta per arrivare il momento di scoprire le novità che verranno introdotte sul prossimo iPad Pro. Le ultimi indiscrezioni, infatti, sono tornate a suggerire che il nuovo tablet flagship di Apple potrebbe finalmente integrare la tecnologia MagSafe per la ricarica, nonostante ci sia ancora confusione su quella che potrebbe essere l’integrazione.

Il prossimo iPad Pro potrebbe supportare la ricarica MagSafe

Crediti: Apple

Nel 2021, il celebre giornalista Mark Gurman aveva già indicato la possibile integrazione di una pannello posteriore in vetro con supporto per la ricarica wireless su iPad Pro, ma da allora Apple ha preferito continuare con lo stile che da anni caratterizza i tablet della linea. Nelle ultime ore, tuttavia, sono tornati insistenti i rumor che vorrebbero l’introduzione della tecnologia MagSafe sui tablet di fascia alta.

Secondo quanto riportato da MacRumors, infatti, sarebbe alte le possibilità di vedere la ricarica wireless magnetica sui prossimi iPad Pro, nonostante non sia ancora chiaro come Apple voglia introdurre il MagSafe sui tablet che dovrebbero essere alimentati dai nuovi chip M3. I rumor, infatti, suggeriscono che la compagnia di Cupertino possa portare sui nuovi iPad il sistema di collegamento MagSafe dei MacBook di nuova generazione, invece che la ricarica rapida.

Non ci resta che attendere ancora qualche mese per scoprire le novità che avrà in serbo per noi il nuovo iPad Pro di Apple.

