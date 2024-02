App Store è davvero sicuro? La pirateria si infiltra su iPhone

Da anni Apple loda la grande sicurezza offerta da App Store e dal sistema di revisione delle app che impedisce a software fraudolenti o potenzialmente pericolosi di arrivare su iPhone, iPad e Mac. Negli ultimi giorni, tuttavia, alcuni sviluppatori sono riusciti ad infiltrarsi tra le strette maglie della sicurezza del sistema per proporre agli utenti app pirata e scam.

Mascherata da app per Vision Pro, un’app pirata è arrivata su iPhone

Crediti: The Verge

In questi giorni ha fatto scalpore il caso “LassPass“: un’app scam che simula le fattezze del ben più noto servizio di password manager Last Pass. Questo software, completamente sfuggito alla revisione di Apple, è rimasto per settimane all’interno di App Store guadagnando addirittura un punteggio di 5 stelle nelle recensioni. Solo dopo diversi giorni, ed in seguito a numerose segnalazioni, la compagnia di Cupertino ha rimosso la fake app dallo Store.

Nelle ultime ore, invece, gli utenti di iPhone si sono potuti “godere” film e serie tv pirata in streaming grazie a Kimi: un software travestito da app di test per Vision Pro che in realtà al primo avvio cambiava totalmente forma per diventare un vero e proprio riproduttore multimediale di contenuti audiovisivi piratati. Anche in questo caso, la rimozione dell’app è arrivata soltanto dopo la marea di segnalazioni degli utenti.

Apple ha un problema di sicurezza, quindi? Non possiamo dirlo con certezza, ma in vista dell’arrivo degli store di terze parti questi due eclatanti casi non hanno di sicuro messo in buona luce l’azienda guidata da Tim Cook agli occhi dell’Unione Europea.

