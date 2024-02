Nothing Phone (2a): annunciata la data ufficiale

A tutti coloro che stanno attendendo con curiosità il lancio di Nothing Phone (2a), finalmente conosciamo la data ufficiale in cui si terrà la sua presentazione. Inizialmente si credeva che la sua inaugurazione si sarebbe tenuta al MWC 2024 di Barcellona, visto che alla fiera catalana è stato fissato un evento Nothing, ma così non sarà.

Finalmente abbiamo la data ufficiale della presentazione del nuovo Nothing Phone (2a)

Fresh. Eyes.



The official Phone (2a) launch event is happening on 5 March 2024, 11:30 GMT. pic.twitter.com/eE6hPjXOeB — Nothing (@nothing) February 13, 2024

La presentazione del nuovo Nothing Phone (2a) è ufficialmente fissata per il 5 marzo, giorno in cui verranno tolti i veli dal terzo smartphone della compagnia di Carl Pei. Sotto questo punto di vista, quindi, vengono messe a tacere tutte le voci di corridoio che potevano rincorrersi online, così come è stato sostanzialmente confermato quale sarà il design di Phone (2a).

Come già il leaker Evan Blass aka Evleaks aveva sottolineato, lo slogan “See the world through fresh eyes” (“Guarda il mondo con nuovi occhi“) lasciava presagire una nuova disposizione del comparto fotografico. Se ce ne fosse bisogno, vengono così smentite le immagini render trapelate in rete e confermato quello che dovrebbe essere il look dello smartphone, che differentemente da Phone (1) e (2) avrà una doppia fotocamera disposta non in verticale ma in orizzontale.

A questo punto resta da scoprire quale sarà il prezzo di vendita così come la scheda tecnica di Nothing Phone (2a), anche se sotto il fronte delle specifiche è già trapelato molto.

