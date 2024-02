L’Europa salva iMessage: Apple non dovrà adeguarlo al DMA

La commissione europea ha annunciato di aver concluso l’indagine su iMessage, il servizio di messaggistica istantanea di Apple, decretando che non ci sono attualmente i presupposti per catalogarlo come “Gatekeeper” e di conseguenza non dovrà sottostare alle nuove leggi introdotto con il Digital Markets Act (DMA). Apple, quindi, dopo aver dovuto aprire alle terze parti il proprio App Store, riesci finalmente a sfuggire dalla morsa dell’UE.

iMessage non è un “Gatekeeper”: Apple scampa alla morsa dell’UE

La decisione dell’Unione Europea è arrivata al termini di un’indagine durata ben 5 mesi, mentre non sembra essersi ancora conclusa quella relativa ad iPadOS. iMessage, quindi, potrà tenere il modello di business attuale ed evitare l’interoperabilità con le altre piattaforme: se gli utenti Android speravano di poter finalmente utilizzare il servizio anche sulla piattaforma di Google, questa sarà sicuramente una doccia gelata.

“A seguito di una valutazione approfondita di tutte le argomentazioni, tenendo conto del contributo delle parti interessate, e dopo aver ascoltato il comitato consultivo per i mercati digitali, la Commissione ha ritenuto che iMessage, Bing, Edge e Microsoft Advertising non si qualificano come servizi di gatekeeper“, si legge nel comunicato stampa diramato in queste ore dalla Commissione Europea.

