Ultenic T10 con dock per autopulizia ora a meno di 250€: il miglior prezzo di sempre!

Quando ci si approccia ad un robot vacuum – magari anche lavapavimenti – con base di svuotamento, i prezzi non sono mai benevoli. C’è però un brand che fa del rapporto qualità/prezzo il suo vanto ed è Proscenic, che con il suo Ultenic T10 in offerta con codice sconto su Banggood ti permette di avere un prodotto completo e soprattutto in breve tempo, grazie alla spedizione EU.

Codice sconto Ultenic T10: come risparmiare sul robot aspirapolvere con base di svuotamento

Ultenic T10 è un robot aspirapolvere dallo stile è minimale ed essenziale (e lo stesso vale anche per la sua dock di svuotamento), ma sono le sue caratteristiche tecniche a renderlo molto interessante. Partiamo infatti da una potenza di aspirazione fino a 3.000 Pa, che permette di pulire in più scenari domestici senza sforzo. Molto interessante il fatto che il motore sia a marchio Nidec, una delle migliori aziende giapponesi del settore.

Si tratta poi di un robot con funzione di lavapavimenti: sono presenti sia un contenitore per la polvere da 280 ml che un serbatoio per l’acqua da 300 ml. In più, anche l’autonomia è dalla nostra parte, grazie ad una batteria da 5.200 mAh a marchio LG, che garantisce fino a 280 minuti di utilizzo. Ovviamente, non mancano funzionalità smart: il robottino può essere gestito tramite app ed è presente il supporto ai comandi vocali tramite Amazon Alexa e Google Assistant. Ottima anche la base di svuotamento, con un serbatoio da 4.3 litri che permette un utilizzo fino a 60 giorni. Vuoi ancora più dettagli? Allora ecco la nostra recensione!

Sei interessato a questo robot aspirapolvere con dock di svuotamento ma punti al massimo risparmio? Niente paura, perché Ultenic T10 è disponibile al miglior prezzo di sempre su Banggood, con spedizione gratis dai magazzini europei: basta applicare il codice sconto dedicato e scenderà a soli 245€. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

