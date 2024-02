Xiaomi 14/14 Ultra: prezzo salato, ma sarà possibile pagarli meno

È sempre più vicina la data dalla presentazione ufficiale di Xiaomi 14 e 14 Ultra, i due modelli della serie flagship 14 che arriveranno anche sul mercato Global (a differenza del Pro). I top di gamma Xiaomi saranno annunciato in occasione del MWC 2024 di Barcellona, e anche se manca ancora qualche giorno la stessa compagnia ha rivelato prima del tempo che ci saranno delle offerte al lancio.

Xiaomi Olanda pubblica per errore info su sconti e data di vendita di Xiaomi 14 e 14 Ultra

Crediti: Xiaomi Olanda

Adesso la pagina dedicata è scomparsa dal sito ufficiale di Xiaomi Olanda, ma tanto è bastato affinché qualcuno facesse uno screenshot per svelare gli sconti di cui potranno usufruire gli acquirenti della serie Xiaomi 14. Stando a quanto riportato nell’immagine, chi acquisterà Xiaomi 14 potrà avere uno sconto di 100€, mentre per chi opterà per il più pregiato Xiaomi 14 Ultra lo sconto salirà a 200€. L’altro dato riguarda le tempistiche, perché questi coupon avrebbero validità dal 25 febbraio al 31 marzo, pertanto è possibile che i due smartphone saranno disponibili durante il mese di marzo.

Xiaomi 13 e 13 Ultra vennero lanciati in Italia al prezzo di listino di 1.099,90€ e 1.499,90€: non sappiamo ancora quanto costerà Xiaomi 14 nel nostro mercato, ma ci sono buone notizie per il modello Ultra. A dire il vero, si vocifera che Xiaomi 14 Ultra sarà presentato prima in Cina che in Europa, ma al MWC 2024 scopriremo anche altri prodotti, come confermato da Xiaomi.

