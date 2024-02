Apple contro Beeper: la FCC vuole un’indagine per iMessage su Android

Sembrava che la vicenda si fosse definitivamente chiusa con il blocco dei Mac utilizzati come server da Beeper per portare iMessage su Android, ma a quanto pare qualcuno negli Stati Uniti ha voluto vederci chiaro e adesso Apple rischia di finire in tribunale. La FCC, infatti, ha aperto un’indagine per capire se il blocco dell’applicazione da parte dell’azienda di Cupertino violi le regole dell’agenzia.

Il blocco di Beeper Mini rischia di finire in tribunale

Crediti: Beeper Mini

Facciamo un piccolo passo indietro: negli ultimi mesi del 2023, Beeper ha lanciato la sua applicazione Beeper Mini che tramite una re-ingegnerizzazione di iMessage consentiva di utilizzare il servizio di messaggistica istantanea di Apple anche su Android. L’azienda guidata da Tim Cook ha provveduto immediatamente a bloccare tutti i metodi utilizzati da Beeper, costringendo gli sviluppatori a rimuovere l’app dallo store.

L’opinione pubblica si è chiaramente schierata contro Apple, ma gli utenti non sono stati gli unici a risentirsi. La FCC, Federal Communications Commission, ha deciso di volerci vedere chiaro su questa particolare situazione e potrebbe avviare un’indagine per capire se il comportamento dell’azienda di Cupertino abbia in qualche modo violato la legge.

“La FCC dovrebbe avviare un’indagine per verificare se la decisione di Apple di degradare la funzionalità Beeper Mini fornita, che ancora una volta incoraggiava l’accessibilità e l’usabilità, sia stato un passaggio che ha violato le nostre regole.” ha dichiarato Brendan Carr della FCC. Non resta quindi che attendere novità dalla stessa agenzia per capire se l’indagine ci sarà oppure no.

