Condividi il tuo gesto d’amore e ricevi Honor Magic 6 Lite: festeggia la magia di San Valentino!

In occasione della Festa degli Innamorati, lo store ufficiale Honor ha dato il via a tanti sconti dedicati a smartphone e tablet ma non finisce qui. Il brand ha annunciato un’interessante iniziativa dedicata alla Community, per festeggiare San Valentino all’insegna del romanticismo e del tech: condividi il tuo gesto d’amore e prova a ricevere il nuovissimo Honor Magic 6 Lite!

Honor festeggia San Valentino con la Community: condividi il tuo gesto d’amore e ricevi il nuovo Honor Magic 6 Lite

Crediti: Honor

Per San Valentino Honor mette al centro la sua Community di appassionati con un’iniziativa davvero dolcissima, che permette di ricevere uno smartphone Honor Magic 6 Lite. Come? Semplicemente essendo sé stessi e raccontando un “gesto d’amore”, il modo unico e particolare che ognuno di noi utilizza per dimostrare affetto. Secondo Gary Chapman, autore del libro “I cinque linguaggi dell’amore”, ci sono cinque modi principali che le persone utilizzano per esprimere e comprendere l’amore: parole di affetto, tempo di qualità, regali, atti pratici e contatto fisico. Capire il proprio linguaggio d’amore permette di comprendere meglio sé stessi e gli altri, migliorando le nostre relazioni giorno dopo giorno.

Crediti: Honor

In occasione della Festa degli Innamorati Honor ha dato il via ad un contest che ti permette di esprimere i tuoi sentimenti e magari di ispirare qualcun altro, raccontando un gesto d’amore. Può essere qualsiasi cosa, come cucinare alla persona amata il suo piatto preferito, un abbraccio inaspettato e non solo. Inoltre l’amore è sempre e solo amore: non importa che si tratti di un gesto dedicato alla tua metà, ad un genitore o ad un amico. Quindi, come fare per partecipare al contest di Honor e provare a ricevere Honor Magic 6 Lite?

Iscriviti al gruppo FaceBook HONOR Italia Official Group e segui i social ufficiali di Honor Italia

e segui i social ufficiali di Honor Italia Condividi il tuo gesto d’amore unico e particolare che ti rappresenta, sotto forma di racconto, aneddoto, foto o video

Condividilo nei commenti di questo post presente nel sito ufficiale (dove trovi anche tutti i dettagli dell’iniziativa)

Il fan con il racconto più particolare ed emozionante avrà la possibilità di ricevere il nuovissimo Honor Magic 6 Lite, l’ultimo arrivato dell’ecosistema del brand (protagonista anche della nostra recensione). Lo stile e l’eleganza si uniscono alle performance e il risultato è un dispositivo dal look accattivante, specifiche solide e tanta attenzione alla fotocamera. Magic 6 Lite offre un ampio schermo AMOLED con bordi curvi (6,78″ 1.5K+ a 120 Hz), è mosso dallo Snapdragon 6 Gen 1 ed è equipaggiato con un sensore principale da 108 MP. Inoltre si tratta di un partner ideale in termini di affidabilità e sicurezza, grazie alla certificazione di resistenza anticaduta a cinque stelle di SGS e un display ultra-resistente. Ora tocca a te: condividi il tuo gesto d’amore e prova ad aggiudicarti il nuovo smartphone Honor!

Contenuto realizzato in collaborazione con Honor.

