vivo X100 Pro: il camera phone pronto per l’Europa, ecco data e prezzo

Aggiornamento 13/02: abbiamo nuovi dettagli su data e prezzo per l’Europa, trovate tutto nell’articolo.

A un mese dalla sua presentazione in Cina, vivo X100 Pro inizia ad affacciarsi ufficialmente anche sui mercati internazionali, con la compagnia cinese che ne ha annunciato la disponibilità in Europa. Nonostante l’alone pessimista che aleggia attorno alla divisione occidentale, specialmente in Italia, vivo ha deciso di portare il suo ultimo top di gamma di punta fuori dai confini nazionali.

vivo X100 Pro confermato per l’Europa: tutte le novità del camera phone

Crediti: vivo

Certificato IP68 contro liquidi e polvere, vivo X100 Pro offre un ampio schermo AMOLED LTPO da 6,78″ 2.8K (2.800 x 1.260 pixel) in 20:9 con densità di 453 PPI, refresh rate fino a 120 Hz e luminosità massima di ben 3.000 nits. È anche il primissimo smartphone a utilizzare l’ultimo SoC di punta fabbricato da MediaTek, il Dimensity 9300 a 4 nm che ha dalla sua una potente CPU octa-core con addirittura 4 core Cortex-X4, mai così tanti in una CPU mobile.

Oltre a una GPU ARM Immortalis-G720 MC12 e a memorie da 12/16 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB/1 TB di ROM UFS 4.0 (non espandibile), ha una batteria da 5.400 mAh con capacità di ricarica rapida a 100W e anche wireless a 50W. Il software è Android 14 con Funtouch 14, la connettività non manca di dual SIM 5G, Wi-Fi 7 tri-band, Bluetooth 5.4, GPS a doppia frequenza e USB-C 3.2.

Ma come anticipato, il punto di forza è la fotocamera, una tripla 50+50+50 MP f/1.8-2.0-2.5 dotata di sensore Sony IMX989 1″-type con OIS, ultra-grandangolare Samsung JN1 e teleobiettivo periscopiale OV64B con zoom ottico 4.3x (digitale 100x) con OIS e che funge anche da macro. Il tutto è coadiuvato dalle sempre utili lenti Carl Zeiss T* di tipo 1G+7P per ridurre l’aberrazione cromatica e i riflessi, e troviamo anche una selfie camera S5KGD2 da 32 MP f/2.0.

Grazie alle informazioni fatte trapelare (forse per errore) da rivenditori europei come MediaMarkt Austria e Alza Czechia, sappiamo che il debutto di vivo X100 Pro in Europa è previsto per il 15 febbraio; il prezzo indicato per la variante da 16/512 GB è quello di 1.199€, inferiore ai 1.299€ di vivo X90 Pro ma non è da escludere che in Italia possa costare di più rispetto agli altri paesi europei in questione.

Rimane la curiosità attorno a vivo X100 Pro+ (o forse dovremmo chiamarlo X100 Ultra?), ovvero quello che dovrebbe rappresentare la scelta di fascia ancora più alta nella gamma X, specialmente in ambito fotografico.

