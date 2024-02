HOTWAV R7 è il tablet rugged per le tue avventure all’aperto e debutta con Coupon Esclusivo

Le vita in città è sempre più frenetica e sono in tanti a trovare ristoro e a cercare la tranquillità in mezzo alla natura. Fare attività all’aperto, gite fuori porta, ma anche avventure in campeggio, è fondamentale per gli utenti più attivi tuttavia portare con sé i dispositivi tech classici può essere problematico. Per questo motivo le soluzioni ultra-resistenti sono ormai all’ordine del giorno: l’ultima novità è HOTWAV R7, il tablet Android rugged versatile e potente, l’alleato perfetto per le tue fughe dal tam-tam quotidiano.

HOTWAV R7: specifiche tecniche, prezzo, uscita e offerte lancio dedicate al nuovo tablet rugged

Crediti: HOTWAV

Grazie al suo corpo ultra-resistente, HOTWAV R7 è realizzato appositamente per le attività all’aperto e le escursioni: il tablet è dotato non solo delle certificazioni IP68 e IP69K, ma anche di quella di grado militare MIL-STD-810H. Ciò vuol dire che il terminale presenta una scocca impermeabile, resistente a urti, cadute e temperature estreme. Ovviamente non manca il supporto GPS (anche con Glonass, Beidou e Galileo) per la navigazione satellitare, una funzione utilissima in ogni occasione. Inoltre il dispositivo può essere utilizzato senza problemi anche con i guanti ed è dotato di riconoscimento facciale per lo sblocco.

Crediti: HOTWAV

Trattandosi di un tablet rugged pensato per le attività all’aperto, non ci saremmo aspettati niente di meno. Oltre alle caratteristiche legate alla resistenza, alla localizzazione e alla semplicità di utilizzo sono presenti anche specifiche affidabili, che lo rendono un’ottima scelta per chi è alla ricerca di un dispositivo budget. HOTWAV R7 monta una colossale batteria da 15.600 mAh, per un’autonomia fino a 18 ore di riproduzione video e 20 ore di contenuti musicali e fino a 900 ore in standby. Ma la vera chicca è la ricarica inversa: il tablet può essere utilizzato come Power Bank e caricare anche gli altri dispositivi. Tra le altre caratteristioche è presente uno schermo da 10,1″ con risoluzione HD+, un chipset UNISOC T606, 6 GB di RAM con altri 6 GB aggiuntivi di Virtual RAM, 256 GB di storage espandibile fino a 2 TB tramite micro SD e Android 13 lato software.

Per concludere in grande non possono mancare il supporto Dual SIM con connettività 4G LTE, la certificazione Widevine L1 per i contenuti video in streaming in alta definizione e una fotocamera da 16 MP. Infine, il dispositivo arriva anche con un pratico accessorio, ossia un’impugnatura a strappo che può essere posizionata sulla back cover.

Crediti: HOTWAV

Disponibile nelle colorazioni Silver Gray e Vitality Orange, il nuovo tablet rugged HOTWAV R7 debutta in offerta lancio su Amazon a partire dal 22 febbraio: il prezzo early bird sarà di soli 137,9€ per un numero limitato di unità, poi salirà a 160,9€ fino al 28 febbraio (il prezzo di listino è di 229,9€). Si potrà risparmiare ulteriormente grazie al nostro Coupon Esclusivo “gizchinaIT03” (che permetterà di ricevere uno sconto del 10% e sarà valido dal 22 al 28 febbraio). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con HOTWAV.

