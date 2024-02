Niente più smartphone pieghevoli per OPPO? Arriva la smentita

Nei giorni scorsi sono arrivate voci in merito ad un possibile abbandono del mercato degli smartphone pieghevoli da parte di OPPO e vivo, con i leaker impegnati a scontrarsi sulla veridicità di questa indiscrezione. In queste ore è arrivata la smentita ufficiale da parte di OPPO, con una dichiarazione che lascia pochissimo spazio ai dubbi.

No, OPPO non sta per abbandonare il mercato degli smartphone pieghevoli (ed è ufficiale)

Crediti: OPPO

Vendite più basse delle aspettative e costi di produzione e di riparazione elevati: queste le motivazioni secondo cui OPPO e vivo avrebbero intenzione di lasciare il mercato degli smartphone pieghevoli. Una mossa comprensibile solo in parte, visti gli enormi investimenti in ricerca e sviluppo da parte dei due brand, che hanno portato alla nascita di alcuni dei foldable più interessanti sulla piazza. Per quanto riguarda OPPO, è arrivata la smentita ufficiale: la casa cinese non è intenzionata a mettere da parte gli smartphone pieghevoli, anzi si attendono novità. Un portavoce della compagnia, contattato dai colleghi di GSMArena ha dichiarato che “La dedizione di OPPO al continuo sviluppo della tecnologia degli smartphone pieghevoli rimane invariata. Restate sintonizzati per i nostri aggiornamenti e annunci ufficiali“.

Quindi i piani non sarebbero cambiati: a questo punto possiamo aspettarci sia i futuri OPPO Find N4 e Find N4 Flip che un possibile OnePlus Open 2. Il noto analista Ming-Chi Kuo ha dichiarato in precedenza che forse i brand in questione avrebbero potuto optare per l’addio ai flip phone, ma dalla dichiarazione di OPPO non sono presenti indizi al riguardo. Comunque al momento manca all’appello la smentita da parte di vivo: restiamo in attesa di eventuali novità.

